Озвучен новый состав Кабмина: Что изменится?
Во вторник, 3 марта, нардепы фракции "Слуга народа" определили состав обновленного Кабинета министров Украины.
Об этом сообщают СМИ.
Итак, переформатированное правительство выглядит следующим образом:
- Министр экономики - Роман Жуковский;
- Министр АПК – Тимофей Милованов;
- Министр социальной политики - Марина Лазебная;
- Министр обороны - Андрей Таран;
- Министр финансов – Игорь Уманский;
- Министр Кабмина – Вадим Немчинов;
- Министр здравоохранения – Илья Емец;
- Министр молодежи и спорта - Вадим Гутцайт;
- Министр иностранных дел – Дмитрий Кулеба.
Все прочие главы министерств, включая Арсена Авакова, остаются на своих местах.
Напомним, ранее в некоторых СМИ появилась информация о скором увольнении премьер-министра Алексея Гончарука из-за низкой эффективности правительства и недоверия к нему большинства населения страны.
28 февраля спикер ВРУ Дмитрий Разумков по требованию главы государства Владимира Зеленского подписал распоряжение о созыве 4 марта внеочередного заседания Рады. Предположительно в этот день и решится судьба правительства Алексея Гончарука.
1 марта премьер-министра заметили в одном из столичных кафе за разговором с Андреем Ермаком, что лишь укрепило слухи об отставке главы Кабмина.
На следующий день Алексей Гончарук созвал брифинг и опроверг информацию о своем увольнении.
3 марта состоялось заседание фракции "СН", на котором президент Украины Владимир Зеленский выдвинул кандидатуру нового премьер-министра. Подробности читайте по ссылке.