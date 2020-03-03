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Озвучен новый состав Кабмина: Что изменится?

21:40
Озвучен новый состав Кабмина: Что изменится? - фото 1
Озвучен новый состав Кабмина: Что изменится?

Во вторник, 3 марта, нардепы фракции "Слуга народа" определили состав обновленного Кабинета министров Украины.

Гончарук пытается заблокировать свою отставку: Раскрыты детали

Об этом сообщают СМИ.

Итак, переформатированное правительство выглядит следующим образом:

  • Министр экономики - Роман Жуковский;
  • Министр АПК – Тимофей Милованов;
  • Министр социальной политики - Марина Лазебная;
  • Министр обороны - Андрей Таран;
  • Министр финансов – Игорь Уманский;
  • Министр Кабмина – Вадим Немчинов;
  • Министр здравоохранения – Илья Емец;
  • Министр молодежи и спорта - Вадим Гутцайт;
  • Министр иностранных дел – Дмитрий Кулеба.
Озвучен новый состав Кабмина: Что изменится? - фото 196723

Все прочие главы министерств, включая Арсена Авакова, остаются на своих местах.

Напомним, ранее в некоторых СМИ появилась информация о скором увольнении премьер-министра Алексея Гончарука из-за низкой эффективности правительства и недоверия к нему большинства населения страны.

28 февраля спикер ВРУ Дмитрий Разумков по требованию главы государства Владимира Зеленского подписал распоряжение о созыве 4 марта внеочередного заседания Рады. Предположительно в этот день и решится судьба правительства Алексея Гончарука.

1 марта премьер-министра заметили в одном из столичных кафе за разговором с Андреем Ермаком, что лишь укрепило слухи об отставке главы Кабмина.

На следующий день Алексей Гончарук созвал брифинг и опроверг информацию о своем увольнении.

3 марта состоялось заседание фракции "СН", на котором президент Украины Владимир Зеленский выдвинул кандидатуру нового премьер-министра. Подробности читайте по ссылке.

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Кабмин Денис Шмыгаль Новости Украина
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