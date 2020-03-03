Озвучен новый состав Кабмина: Что изменится?

Озвучен новый состав Кабмина: Что изменится?

Во вторник, 3 марта, нардепы фракции "Слуга народа" определили состав обновленного Кабинета министров Украины.

Об этом сообщают СМИ.

Итак, переформатированное правительство выглядит следующим образом:

Министр экономики - Роман Жуковский;

Министр АПК – Тимофей Милованов;

Министр социальной политики - Марина Лазебная;

Министр обороны - Андрей Таран;

Министр финансов – Игорь Уманский;

Министр Кабмина – Вадим Немчинов;

Министр здравоохранения – Илья Емец;

Министр молодежи и спорта - Вадим Гутцайт;

Министр иностранных дел – Дмитрий Кулеба.

Все прочие главы министерств, включая Арсена Авакова, остаются на своих местах.

Напомним, ранее в некоторых СМИ появилась информация о скором увольнении премьер-министра Алексея Гончарука из-за низкой эффективности правительства и недоверия к нему большинства населения страны.

28 февраля спикер ВРУ Дмитрий Разумков по требованию главы государства Владимира Зеленского подписал распоряжение о созыве 4 марта внеочередного заседания Рады. Предположительно в этот день и решится судьба правительства Алексея Гончарука.

1 марта премьер-министра заметили в одном из столичных кафе за разговором с Андреем Ермаком, что лишь укрепило слухи об отставке главы Кабмина.

На следующий день Алексей Гончарук созвал брифинг и опроверг информацию о своем увольнении.

3 марта состоялось заседание фракции "СН", на котором президент Украины Владимир Зеленский выдвинул кандидатуру нового премьер-министра. Подробности читайте по ссылке.