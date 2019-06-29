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У Зеленского ищут нового главу ОДА. В Facеbook

21:53
У Зеленского ищут нового главу ОДА. Через Facеbook - фото 1
У Зеленского ищут нового главу ОДА. Через Facеbook

Кандидат в нардепы от "Слуги народа" Давид Арахамия попросил пользователей сети назвать будущего главу Николаевской ОГА.

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"Николаев. Кто достоин быть губернатором? Какие есть кандидатуры?", - написал он в сети.

У Зеленского ищут нового главу ОДА. В Facеbook - фото 183490

И добавил, что новый глава должен будет побороть коррупцию, увеличить инвестирование в регион и уничтожить криминалитет. Сложновато, неправда ли?

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский массовое увольнение губернаторов 11 июня.

Что касается использования интернета в "управлении" государством, то это уже не впервой. Так, ранее любой желающий мог подать заявку на регистрацию в нардепы от Слуги. А позже на сайте партии была запущена голосовалка, которая должна была определить симпатии и антипатии народа в отношении предлагаемых кандидатов.

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Владимир Зеленский Николаевская область губернатор Новости Украина
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