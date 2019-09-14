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У Тимошенко и Ляшко отберут деньги. Узнай почему

11:30
У Тимошенко и Ляшко отберут деньги. Узнай почему - фото 1
У Тимошенко и Ляшко отберут деньги. Узнай почему

У партий Юлии Тимошенко и Олега Ляшко конфискуют взносы, выделенные на их финансирование.

"Два п….са сошлись": Богдан унизил Ляшко. А тот дал ответку

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Как передает источник, при начислении крупных сумм в фонд "Батьківщини" (148,9 тыс. грн.) и "Радикальной партии" (100 тыс. грн.) было нарушено украинское законодательство.

Рассмотрев отчеты НАПК, Фемида подтвердила нарушение норм ст. 212-15 Кодекса об административных правонарушениях и постановила наложить штраф с "с конфискацией суммы взноса в поддержку политической партии, представленной или полученной с нарушением закона".

Отметим, что несмотря на решение суда, политики наверняка не унывают, во всяком случае не грустит Олег Ляшко. Даже не пройдя в Раду, он пообещал и дальше противостоять "зеленой чуме". Каким образом – неизвестно. На некоторое время он даже умудрился записаться в союзники Виталию Кличко, но что-то пошло не так…

Напомним, ГБР схватило "мошенников Зеленского". А Богдан радуется.

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Радикальная партия Ляшко Батьківщина Юлия Тимошенко Олег Ляшко Новости Украина
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