ГБР схватило "мошенников Зеленского". А Богдан радуется
ГБР поймало "мошенников Зеленского", вымогавших взятку от экс-работника "Укрспецекспорт" за назначение в "Укроборонпром".
Об этом сообщается на сайте ведомства.
"В мошенническую группу входят четыре человека. Они представлялись доверенными лицами Президента Украины, находящихся на руководящих должностях в Офисе президента Украины", - заявили в ГБР и раскрыли подробности задержания.
По словам следователей, злоумышленников схватили при получении части взятки в размере 250 тыс. долларов.
По факту преступления открыто уголовное производство (ч.4 ст. 190 УКУ "Мошенничество в особо крупных размерах").
Отметим, что работу ГБР уже успел похвалить глава ОП Андрей Богдан.
"Мы взяток не берем! Все изменилось!", - написал политик в Facebook и продублировал новость из источника.
Напомним, что соратник Зеленского и ранее реагировал на схожие правонарушения. Так, намедни он репостнул новость о коррупции в окружении Виталия Кличко и попросил НАБУ разобраться.
У мэра Киева, мягко говоря, на это обиделись. Подробности смотрите здесь.
Напомним, Богдан в Сен-Тропе: Сеть разорвало от МЕМОВ.