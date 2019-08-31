ГБР схватило "мошенников Зеленского". А Богдан радуется

ГБР схватила "мошенников Зеленского". А Богдан радуется

ГБР поймало "мошенников Зеленского", вымогавших взятку от экс-работника "Укрспецекспорт" за назначение в "Укроборонпром".

Об этом сообщается на сайте ведомства.

"В мошенническую группу входят четыре человека. Они представлялись доверенными лицами Президента Украины, находящихся на руководящих должностях в Офисе президента Украины", - заявили в ГБР и раскрыли подробности задержания.

По словам следователей, злоумышленников схватили при получении части взятки в размере 250 тыс. долларов.

По факту преступления открыто уголовное производство (ч.4 ст. 190 УКУ "Мошенничество в особо крупных размерах").

Отметим, что работу ГБР уже успел похвалить глава ОП Андрей Богдан.

"Мы взяток не берем! Все изменилось!", - написал политик в Facebook и продублировал новость из источника.

Напомним, что соратник Зеленского и ранее реагировал на схожие правонарушения. Так, намедни он репостнул новость о коррупции в окружении Виталия Кличко и попросил НАБУ разобраться.

У мэра Киева, мягко говоря, на это обиделись. Подробности смотрите здесь.

Напомним, Богдан в Сен-Тропе: Сеть разорвало от МЕМОВ.