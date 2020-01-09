Есть еще три необъявленные версии гибели "Боинга" – Данилов

Есть еще три необъявленные версии гибели Боинга – Данилов

Украинские эксперты допускают несколько дополнительных версий гибели "Боинга" в Иране.

Об этом заявил глава СНБО Алексей Данилов.

"Версий у нас есть 7 — четыре в открытом доступе, три версии являются пока закрытыми. Окончательное решение мы можем принять, когда будут проведены полностью все исследования, которые нужно в этом случае отработать", - сказал политик.

Алексей Данилов

Напомним, 8 января 2020 г. в Иране потерпел крушение украинский самолет компании "МАУ" со 167 людьми на борту, следовавший рейсом "Тегеран-Киев". В результате авиакатастрофы погибли граждане Ирана (82), Канады (63), Украины (11), Швеции (10), Афганистана (4), ФРГ (3) и Великобритании (3). На данный момент причины ЧП выясняются.

По мнению экспертов, трагедия могла произойти по нескольким причинам: техническая неисправность самолета, теракт, столкновение с летающим объектом и попадание в борт лайнера зенитного снаряда.