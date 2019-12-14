У Авакова есть на всех компромат – заявление

У Авакова есть на всех компромат – заявление

Глава МВД Арсен Аваков имеет компромат на всю украинскую элиту.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на инсайд.

"Ему в этом очень помогал Игорь Купранец (экс- замглавы Нацполиции, возглавлявший департамент защиты экономики – прим. ред.). У него все на прослушке были. Поэтому у Авакова на всех есть компромат. И он умеет им распоряжаться", - заявил источник.

Отметим, что данная информация скорее-всего соответствует действительности, т.к. Арсен Аваков в последние годы сумел проявить редчайшую прозорливость и изворотливость на властном Олимпе.

Весной 2019 г. Арсен Борисович четко встал на сторону будущей (теперь новой) власти, провалив избирательные сетки Петра Порошенко, так что на первых порах вопрос о его увольнении и вовсе не поднимался.

Его позициям не повредило даже убийство 5-летнего Кирилла Тлявова. Как и ожидалось, об этой истории вскоре забыли, президент тактично промолчал (Зеленский скор на громкие заявления - прим. ред), а петиции об отставке одиозного министра улетели в известном направлении.

Однако близились ультимативные полгода, за которые каждый из топ чиновников должен был отчитаться о результатах перед Зеленским. Для Авакова таким достижением могло стать лишь раскрытие громкого преступления. В его случае, успешное расследование убийства Павла Шеремета. Однако с версией следствия согласны далеко не все и кто знает, чем закончится вся эта история.