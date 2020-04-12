Тысячи украинцев забили на карантин и поперлись в церкви на Вербное воскресенье (ФОТО)

Тысячи верующих в РПЦ стремятся заразиться сами и разнести заразу по стране

Весьма тяжелое и стремительно распространяющееся заболевание и десятки тысяч смертей по всему миру совершенно не останавливают украинцев от похода в рассадники коронавирусной инфекции - церкви. Попы ситуацию, само собой, контролировать не пытаются.

Поскольку потеря инвестиций от продажи свечек по заоблачным ценам грозит им банкротством и карой от ФСБ, ведь бабло из храмов УПЦ МП регулярно передают в Москву.

Вечером в субботу, 11 апреля, и непосредственно в Вербное воскресенье тысячи украинцев решили забить на карантин и введенные властями ограничения для недопущения вспышек COVID-19.

Так, в Ровно ватоголовый священник из УПЦ МП решил нарушить карантин и собрал прихожан для освящений веток вербы с вечера. Десятки людей пенсионного возраста были счастливы от того, что получили мокрую лозу, хотя при этом могут умереть от инфекции в условиях неканоничности их церкви.

Немало желающих рискнуть жизнью нашлось и в Черновцах, которые являются лидерами по темпам распространения коронавируса. Там на службу приперлись сотни ватоголовых верующих в гундяевского демона.

Нарушили запрет собираться больше двух также во многих церквях Киева, Днепра, Запорожья и других городов Украины. И уже сейчас понятно, что на Пасху в ФСБшные учреждения припрутся десятки тысяч безумцев, а это неминуемо приведет к взрывному росту заболевания, которое в нашей стране даже диагностировать в полном объеме не получается.

Напомним, по состоянию на воскресенье, 12 апреля, в Украине официально зафиксировали 2777 случаев заражения китайским коронавирусом.

83 человека скончались, а 89 вышли из больниц здоровыми. Впрочем, эта статистика чрезвычайно не точная. Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, ведь тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной.

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.