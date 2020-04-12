Еще одна Лавра пала: катающийся в Россию священник привез в Почаев коронавирус

Жена заболевшего священника работает в Почаевской Лавре

Среди зараженных китайским коронавирусом с подтвержденным диагнозом в Почаеве Тернопольской области оказался священник. Сам он работает в соседнем селе, а его жена - в Свято-Успенской Почаевской Лавре.

Об этом заявил на своей странице в Facebook мэр города Василий Бойко. По словам градоначальника, инфицированный работник российских спецслужб с прикрытием находится на самоизоляции дома.

Речь идет о настоятеле храма Рождества Иоанна Крестителя из села Великий Кунинец Александре Марцинюке. В марте ватный адепт Гундяева ездил в Россию, где и заразился COVID-19. Само собой, после возвращения он проводил службы и контактировал с сотней людей. В комментарии "союзу православных журналистов" работник УПЦ МП заявлял, что тест не коронавирус он решил сдать лишь 10 апреля, хотя заболел 5 числа.

- Основной проблемой города в плане заболеваемости коронавирусом является заражение священников, которые контактируют с очень большим количеством людей.

По его мнению, основной проблемой является заболеваемость COVID-19 среди священников, так как они контактируют с большим количеством людей.

Напомним, по состоянию на воскресенье, 12 апреля, в Украине официально зафиксировали 2777 случаев заражения китайским коронавирусом.

83 человека скончались, а 89 вышли из больниц здоровыми. Впрочем, эта статистика чрезвычайно не точная. Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, ведь тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной.

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.