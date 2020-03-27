Последний день: в полночь Украина закроет границы даже для собственных граждан

Сегодня ночью через границы перестанут пускать даже украинцев

Пятница, 27 марта, стал последним днем приема нашей страной даже украинцев в условиях пандемии. Власти, которые устраивали показательную обсервацию 60 эвакуированным из Уханя, за неделю впустили в страну без каких-либо адекватных мер почти 100 тысяч человек.

Лишившиеся работ заробитчане, многие из которых заражены коронавирусом, были эвакуированы из самых разных стран мира при поддержке наших дипломатов.

При этом на границе даже температурящих врачи не госпитализировали, а лишь проводили у них экспресс-тесты, которые не способны показать реальной картины, поскольку предназначены для выявления антител, возникающих на пятый-шестой день после проявления симптомов болезни. Так, к примеру, среди пятырех отпущенных с симптомами коронавируса пассажиров поезда Рига-Киев, через несколько дней в больницу приехали трое. Они уже нуждались в серьезном лечении и наверняка успели заразить немалое количество людей.

Подобные случаи наблюдались и ранее, но власти регулярно на них забивали до сегодняшнего времени. Тысячи подписавших соглашение о пребывании в самоизоляции не придерживаются никакого режима и гоняют по родственникам и знакомым.

В то же время в Министерстве иностранных дел говорят об эвакуации 94 тысяч 356 украинцев как о безусловной победе, хотя таковая могла бы быть, если бы правительство обеспечило для них обсервацию. Само собой, от пандемии подобные меры бы не спасли, но снизить график распространения болезни могли бы весьма серьезно.

Напомним, в Украине официально зафиксировано 196 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Среди заболевших - экс-глава СБУ и соратник лидеров Зе команды Валерий Хорошковский, член "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Лукашев, адепт Зеленского Руслан Горбенко и депутат группы "Доверие" Сергей Шахов. В больнице находится и нардеп Сергей Вельможный, у которого COVID-19 не смогли диагностировать. Но у его сына тесты показали положительный результат.

Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, поскольку тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.