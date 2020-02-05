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Труба снова подал иск на Зеленского: Причина хорошо известна

Вчера, 23:00
Труба снова подал иск на Зеленского: Причина хорошо известна - фото 1
Труба снова подал иск на Зеленского: Причина хорошо известна

Экс-глава ГБР Роман Труба подал иск в Окружной админсуд Киева с требованием признать незаконным свое увольнение с должности директора бюро.

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Об этом сообщает пресс-служба Фемиды.

"Истец, в частности, просит суд признать противоправным и отменить приказ ГБР "О прекращении полномочий директора Государственного бюро расследований", датированный 28 декабря 2019, а также просит ОАСК восстановить его в данной должности", - говорится в сообщении.

На данный момент с суд решает вопрос об открытии производства по иску Романа Трубы.

Напомним, 3 декабря 2019 г. ВРУ приняла новый закон, предусматривающий реорганизацию ГБР. 17 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы бюро Романа Трубы и назначении на его место экс-нардепа "СН" Ирины Венедиктовой.

28 января 2020 г. уже экс-глава ГБР Роман Труба подал иск в Верховный суд Украины с требованием признать указ президента о его увольнении незаконным. Рассмотрев жалобу истца, Фемида решила ее отклонить, уточнив, что "возвращение искового заявления не лишает (заявителя - прим. ред.) права на повторное обращение в административный суд в порядке, установленном законом".

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Роман Труба Владимир Зеленский ГБР Новости Украина
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