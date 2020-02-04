Суд рассмотрел иск Трубы против Зеленского: Что изменилось?

16:20 04 февраля,

Суд рассмотрел иск Трубы против Зеленского: Что изменилось?

Верховный суд Украины рассмотрел иск экс-главы ГБР Романа Трубы о признании его увольнения противоправным.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на решение Фемиды.

"Исковое заявление ОСОБА_1, поданное адвокатом Медведем Василием Осиповичем, к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, Государственному бюро расследований о признании противоправным и недействительным указа, о признании противоправным и отмене приказа и восстановлении на работе вернуть истцу со всеми приложенными к нему документами", - говорится в вердикте суда.

В то же время в документе уточняется, что "возвращение искового заявления не лишает (заявителя - прим. ред.) права на повторное обращение в административный суд в порядке, установленном законом. Постановление может быть обжаловано в Большой Палате Верховного Суда в течение пятнадцати дней со дня вынесения и вступает в законную силу после ее пересмотра в апелляционном порядке или по истечении срока на апелляционное обжалование".

Напомним, 3 декабря 2019 г. ВРУ приняла новый закон, предусматривающий реорганизацию ГБР. 17 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы бюро Романа Трубы и назначении на его место экс-нардепа "СН" Ирины Венедиктовой

Возглавив бюро, новый директор провела аудит ГБР и пообещала исправить все недочеты прошлого руководства. Подробности читайте по ссылке.