Труба подал в суд на Зеленского. Причина поражает

Труба подал в суд на Зеленского - кто кого

Экс-глава ГБР Роман Труба подал иск в Верховный суд Украины с требованием признать указ президента о его увольнении незаконным.

Об этом экс-директор бюро написал в Telegram.

"Подал иск в Верховный Суд о признании противоправным Указа Президента Украины о досрочном прекращении полномочий директора Государственного бюро расследований. Снятие с должности было политическим решением, которое появилось в результате реализации сценариев различных групп. Оценить его эффективность можно будет с течением времени", - заявил Труба и подчеркнул, что должно быть принято иное решение.

"Однако должно быть правовое решение. Сейчас ГБР стало вершиной моей профессиональной карьеры, поэтому я полагаю, что досрочное прекращение полномочий на посту директора должно получить, кроме политической, и правовую оценку", - подчеркнул экс-глава ГБР.

Напомним, 3 декабря 2019 г. ВРУ приняла новый закон, предусматривающий реорганизацию ГБР. 17 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы бюро Романа Трубы и назначении на его место экс-нардепа "СН" Ирины Венедиктовой

Возглавив бюро, новый директор провела аудит ГБР и пообещала исправить все недочеты прошлого руководства. Подробности читайте по ссылке.