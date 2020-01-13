ОГУ открыл дело на Трубу. В чем его обвиняют?

ОГУ открыл дело на Трубу. В чем его обвиняют?

Офис Генерального прокурора Украины открыл дело на экс-главу ГБР Романа Трубу.

Об этом нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко сообщил в Facebook.

"Пришел ответ на мой запрос в ГПУ по поводу противоправных действий Романа Трубы. В документе указано, что 13 декабря по этому вопросу было начато досудебное расследование по статье 343 КК (вмешательство в деятельность работников правоохранительных органов) и статье 387 КК (разглашение данных досудебного следствия)", - заявил нардеп и разъяснил, чего именно он добивается от правоохранителей.

"Записи из кабинета Трубы, которые были обнародованы, доказывают, что экс-руководитель ведомства неоднократно и цинично нарушал закон. В этом случае просто увольнения с должности – недостаточно", - подчеркнул Гончаренко.

О каких записях идет речь?

Осенью 2019 г. в сети Telegram появился канал "Трубу прорвало", где периодически выкладывались записи разговоров главы (на тот момент - прим. ред.) ГБР. Их содержание напрямую компрометирует как само бюро, так и Офис президента Украины. Однако больше всего вопросов имелось и имеется к эффективности правоохранительного органа.

3 декабря 2019 г. ВРУ приняла новый закон, предусматривающий реорганизацию ГБР. 17 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы бюро Романа Трубы и назначении на его место экс-нардепа "СН" Ирины Венедиктовой

Напомним, в ноябре 2019 г. Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство против экс-главы ГБР. Согласно материалам рассмотрения иска некоего Игоря Геца, Роман Труба совершил преступление, предусмотренное ст. 382 УК Украины «Невыполнение судебного решения". Подробности читайте по ссылке.