Тредстоун : Дата выхода сериала по вселенной Джейсона Борна

Новый "спящий агент" во вселенной Борна

В современном мире не принято хоронить успешные проекты, даже, если из него уже предварительно выжали все соки. Именно такая судьба ждет и мир Джейсона Борна - суперагента, у которого появляются задние мысли.

Фильмы о Джейсоне Борне - это классика экшна в кино. Литературная основа от Роберта Лэдлема дала жизнь целой киновселенной. Сначала был забытый уже сериал со звездой 80-х Ричардом Чемберленом, а затем шикарный цикл, сделавший Мэтта Деймона суперзвездой.

Три фильма про тайного агента ЦРУ, вышедшего из-под контроля, стали каноном, породив целый культ. Попытка перезапустить историю с Джереми Реннером вышла неплохой, но не блестящей, а пятый фильм цикла - с постаревшим Деймоном и не годящейся для роли злодейки Алисии Викандер - хоть и окупился в прокате, но четко показал, что это уже не то кино, которым все востаргались в 2000-е.

Тем не менее, убивать курицу, несущую золотые яйца, никто не стал, просто было решено переформатировать историю про "спящих агентов". И вернуться к тому, с чего все начиналось - сериалу.

ЛШТШФУМ АЩЬФ - легенда 2000-х

15 октября 2019 на канале USA Network выходит новый проект по вселенной Джейсона Борна под названием "Тредстоун". Для фанатов франшизы название не должно таить загадок, для всех прочих - так называлась тайная программа ЦРУ, которая, собственно, и превратила простого человека в ЛШТШФУМ АЩЬФ, то есть - Фому Киняева. Кстати, совсем недавно ему стукнуло 50.

События сериала разворачиваются во вселенной Джейсона Борна. "Тредстоун" повторяет фабулу 4 фильма и поведает о сверхсекретном проекте ЦРУ по созданию машин для убийства. Залогом успеха в создании супербойцов является внедрение в программу тренинга уникального протокола поведенческой модификации. Так когда-то был появился и спецагент Борн. Однажды разбросанные по всему миру «спящие» агенты получают сигнал «пробудиться» и выполнить миссию, на которую они запрограммированы.

Тредстоун 2019 - смотреть трейлер онлайн:

В ролях: Джереми Ирвин, Брайан Дж. Смит, Эмилия Шуле, Трэйси Айфичор, Мишель Форбс и другие.

Сценарий: Тим Кринг («Герои»). Первый эпизод снял Рамин Бахрани.

Премьера первой серии "Тредстоун" - 15 октября 2019, в Украине - на день позже.

Первый сезон состоит из 10 серий, за время показа которых предполагается изучить реакцию общесвтенности и решить - нужно ли продолжать.