Блудный сын - ваш новый любимый сериал про маньяков

Яблоко от яблони / FOX

В понедельник, 23 сентября, состоялась премьера пилотного эпизода сериала Блудный сын. Без Табу рассказывает, почему вам стоит посмотреть этот сериал.

Со времен классического фильма "Молчание ягнят" история взаимоотношений маньяка и полицейского/ФБРовца была рассказана много раз и во всех возможных вариациях. Не новым был и образ маньяка-помощника главного героя (Лютер) или даже маньяка, которому хочешь сопереживать, - "Ганнибал".

Сериал Дэвида Финчера "Охотник за разумом" вновь сделал эти истории актуальным и стал причиной появления новой волны проектов Одним из таких стал сериал "Блудный сын" от канала Fox. Здесь к уже заявленной линии маньяк - коп добавляется линия отец - сын.

Доктор Мартин Уитли (в исполнении Мартина Шина) - разоблаченный серийный убийца 23 людей по кличке "Хирург", при этом - нежно любящий отец. Сын - Малькольм Уитли (Том Пэйн), росший со знанием, что его отец - опасный маньяк, меняет фамилию на Брайт и становится криминалистом и профайлером (что это такое - нам подробно рассказали в "Охотнике за разумом") на службе полиции Нью-Йорка. При этом связь отца и сына не прерывается - отпрыск постоянно посещает папашку в тюрьме.

Блудный сын - 2019 - смотрите трейлер сериала онлайн:

Скоро для Малькольма Брайта и его папаши подвернется работка, для которой нужны таланты первого и знания второго, ведь в Большом Яблоке обзавелся маньяк, который копирует стиль доктора Уитли. Для того изловить косплеера становится делом чести, ну, и попыткой выстроить более доверительные отношения со отцом. Сыну же предстоит раскрыть преступления и параллельно - не поддаться обаянию папочки и не сойти с ума.

В общем, нас ждет осовремененная версия истории отношений доктора Лектера и Клариссы Старлинг. Только добавьте сюда еще непростых маму (Беллами Янг) и сестру (Хелстон Сейдж) главного героя - и получите адскую смесь, за которой должно быть очень интересно наблюдать.

Первая серия (она же - пилотная) вышла 23 сентября 2019 (по американскому времени), вторая серия выйдет 30 сентября, название серии (Уничтожитель), премьера 3 серии (Реакция на страх) - 7 октября 2019. Даты выхода других серий пока не названы.