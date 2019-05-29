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"Решала" Порошенко вышел из БПП

17:00
«Решала» Порошенко вышел из БПП - фото 1
«Решала» Порошенко вышел из БПП

Нардеп Александр Грановский вышел из партии БПП.

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Об этом политик написал в Facebook.

"Принимая во внимание принятое мной решение о продолжении своего самостоятельного политического пути, два дня тому прекратил членство в партии "Блок Петра Порошенко". Это решение, как и все другие, совершенно сознательное. По состоянию на эту минуту, я не планирую становиться частью нового парламентского списка партии "Европейская Солидарность" или же пользоваться партийной поддержкой этой силы в качестве самовыдвиженца", - заявил нардеп.

'Решала' Порошенко вышел из БПП - фото 181803

И добавил, что очень уважает Петра Порошенко.

"С благодарностью отношусь ко всем без исключения людям, которые окружали меня все эти годы и не сомневаюсь, что мы останемся добрыми друзьями. Партия получила имя Петра Порошенко, который заслуженно вошел в историю Украины за принятые им смелые и исторические решения", - написал Грановский.

Отметим, что этого нардепа связывают очень тесные узы с экс-президентом Украины Петром Порошенко.

Грановский считался куратором гаранта в судах и прокуратуре. В частности, есть мнение, что деятельность скандального Окружного админсуда связана именно с этой личностью.

Ранее это учреждение возобновляло на посту главналоговика Романа Насирова и отменяло национализацию Приватбанка.

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Александр Грановский Петр Порошенко БПП / Солидарность Новости Украина
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