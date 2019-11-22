Топ-модель по-украински 3 сезон - смотреть онлайн 13 выпуск - 22.11.2019

Топ-модель по-украински 3 сезон, выпуск 13 - веселье на крыше

В пятницу, 22 ноября, на Новом канале смотрите 13 выпуск реалити-шоу Топ-модель по-украински 3. Все подробности нового выпуска - на Без Табу.

В гости к девушкам из «Топ-модели по-украински» на 13 неделе борьбы заглянул стресс, а вслед за ним и кризис. Заметив, что глаза участниц потухли, и даже самые интересные задания воспринимаются без энтузиазма, эксперты реалити поняли: пора принимать экстренные меры. И устроили неделю борьбы со стрессом. У каждого – свой способ. К примеру, Владимир Демчинский привык преодолевать кризисы с помощью юмора.

"Чтобы зарядить девушек хорошим настроением, я решил провести для них испытание под кодовым названием «Ветер перемен», – рассказал дизайнер. – Это съемка забавного fashion-видео, главную роль в котором сыграют нашим участницы. Чтобы ролик вышел действительно крутым, им нужно быть максимально раскованными и, главное, не бояться выглядеть смешными".

По задумке, девушки должны позировать на камеру, пока в лицо им направлен включенный ветродуй. Гримасы и рожицы приветствуются. В конце видео участницы должны сказать жизнеутверждающие фразы на английском.

Демчинский будет дуть / Топ-модель по-украински 3 сезон, выпуск 13

"Когда мы выходили на испытание, то толком не понимали, что нас ждет, – рассказывает участница реалити Нового канала Мальвина Чукля. – Вова просто сказал, что мы должны быть смешными. Это я умею! Ведь дома у меня подрастает сын. Так что я мастер подурачиться. До начала съемки вспомнила все свои домашние примочки. Больше всего люблю играть в «Кунг-фу панду». Происходит это так: выбегаю из комнаты, делаю «ки-я» ногой и издаю боевой клич. Муж хохочет, сын хохочет. Правда, иногда во время удара я задираю ногу так высоко, что попадаю мужу по голове... Тогда смешно мне".

Шуточные боевые навыки Мальвине не пригодились. А вот умение корчить рожицы – еще как. На видео некоторые участницы выглядели, как шарпеи. Очень смешные шарпеи! Актер Improv Live Show, опытный юморист Костя Трембовецкий, который помогал Демчинскому оценивать испытание, хохотал, как на собственных концертах.

"4,5 часа мы ждали, пока девочкам сделают прически, – смеялся комик. – И в первую же секунду испытания от их укладок оставалось только воспоминание! Вообще мне очень понравилось на «Топ-модели по-украински». Прийти и смотреть, как издеваются над шестью красивыми девушками, – это бесценно. Вот как куплю себе ветродуй, как буду с ним ходить по улицам."..

Топ-модель по-украински 3 сезон - смотреть онлайн 13 выпуск - 22.11.2019:

Результаты самого смешного испытания сезона смотри в пятницу в 19:00 в премьерном выпуске «Топ-модели по-украински» на Новом канале

Сразу по окончанию 13 выпуска Топ-модели не переключайтесь - Новый канал покажет онлайн заключительные серии "Первых ласточек".