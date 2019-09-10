Топ-модель по-украински 3 - все участницы сезона и их биографии

Все участницы 3 сезона шоу Топ-модель по-украински

В ходе первых двух выпусков Топ-модель по-украински 3 определились все 16 участниц нового сезона. Без Табу знакомит со всеми.

Две недели кастингов – и Алла Костромичева и компания отобрали 16 участниц нового сезона модельного реалити Нового канала. Среди них есть неожиданные варианты – мама двоих детей, двойник Нади Дорофеевой, каратистка и настоящая тигрица. У всех них 16 недель испытаний, где победит только одна.

Топ-модель по-украински 3: Биографии участниц третьего сезона

Дарья Дидович, 24 года

Участница 3 сезона Дарья Дидович

Родной город: Харьков

Параметры: 83-63-93

Рост: 178 см

Победительница онлайн-кастинга на сайте Нового канала. Именно ее фото и видеовизитка понравились народу больше всего. Это позволило Даше первой стать участницей реалити, причем без отбора экспертов. Даша – замужем и воспитывает двоих детей. До проекта снимала «мамский» блог.

Катя Чечеленко, 16 лет

Участница 3 сезона Катя Чечеленко

Родной город: Киев

Параметры: 83-63-88

Рост: 172 см

Фактически Катя – вторая участница нового сезона, о которой узнала страна. Ее лицо в своем Instagram «засветила» эксперт реалити Соня Плакидюк. Чечеленко пришла к ней на премьеру мультфильма «ANGRY BIRDS в кино-2», где Соня озвучивала птичку. Катя - ученица 11-го класса. Долгое время девушка занималась гимнастикой, и может легко растянуться в шпагате. Что она, в принципе, и сделала в последних кадрах второго выпуска «Топ-модели по-украински

Маргарита Верховцева, 18 лет

Участница 3 сезона Маргарита Верховцева

Родной город: Херсон

Параметры: 88– 65-91

Рост: 176 см

Короткая стрижка, одежда мужского кроя, суровая речь. Чем-то Маргарита напоминает победительницу прошлого сезона ТМПУ Яну Кутишевскую. Может, это первый шаг к победе? Девушка любит спорт, играет в баскетбол и футбол.

А после окончания проекта, на первом в своей жизни Ukrainian Fashion Week, сделала рекордное количество показов среди участников всех сезонов модельных реалити – пять!

Мария Михеева, 23 года

Участница 3 сезона Мария Михеева

Родной город: Харьков

Параметры: 75-55-87

Рост: 171 см

Маша - обладательница тонкой талии и актерского таланта. Девушка профессиональная актриса. Это она доказала прямо во время телекастинга. Эксперты задали ей задачу – вывести из себя Владимира Демчинского. И она с этим справилась на «отлично».

В свободное время увлекается спортом и танцами.

Катерина Куличенко, 25 лет

Участница 3 сезона Катерина Куличенко

Родной город: Запорожье

Параметры: 90-60-90

Рост: 178 см

В Instagram она подписана, как Тетя Мотя. А еще так называется ее салон красоты в родном Запорожье. Катя – одна из самых взрослых участниц проекта. Пришла сюда после тяжелого разрыва с парнем.

Плюс, у Моти очень много татуировок. Но об этом – позже.

Юлия Биньковская, 25 лет

Участница 3 сезона Юлия Биньковская

Родной город: Луцк

Параметры: 84-66-91

Рост: 181 см

Юля - кокетка и тигрица 80-го левела. На телекастинг пришла во всем леопардовом. И сходу заявила, что хочет быть моделью Victoria's Secret.

У девушки уже есть небольшой модельный опыт – она работала в странах Азии как фрилансер. И косвенно уже сотрудничала с Victoria's Secret – дефилировала на показах китайских подделок известного бренда.

Настя Лазарева, 23 года

Участница 3 сезона Настя Лазарева

Родной город: Мариуполь

Параметры: 84-64-91

Рост: 174 см

Тот самый двойник певицы Нади Дорофеевой из второго выпуска кастингов «Топ-модели по-украински». Схожестью со звездой девушка гордится, но не пользуется.

Настя – бармен, но каждое лето проводит в детских оздоровительных центрах, где работает воспитателем. А еще она неплохо пишет, и совсем скоро вы сможете прочитать ее закулисные дневники о проекте на сайте Нового канала.

Наталья Савченко, 22 года

Участница 3 сезона Наталья Савченко

Родной город: Измаил

Параметры: 89-65-97

Рост: 181 см

Наташа поборола онкозаболевание. Во время лечения она поправилась, ее бросил парень. Сейчас девушка, здоровая и красивая, пришла на проект Нового канала. Эксперты назвали ее светлой и вдохновляющей.

Карина Дьячук, 17 лет

Участница 3 сезона Карина Дьячук

Родной город: Одесса

Параметры:

Рост: 175 см

Этой девушке не занимать настойчивости, ведь экспертов она взяла нахрапом. Карина – 17-я участница проекта. Уже после окончания кастинга она вместе с другими неотобранными девушками устроила «культурный бунт». И единственная, кого Алла Костромичева и компания согласились взять на проект.

Наталья Масловская, 17 лет

Участница 3 сезона Наталья Масловская

Родной город: Харьков

Параметры: 79-58-87

Рост: 172 см

Наташа не понаслышке знает, что такое моделинг. Ведь ее сестра-двойняшка – известная и востребованная модель. Девушке надоело прятаться в тени сестры, поэтому она решила попытать счастья на «Топ-модели по-украински».

Ярина Самарик, 16 лет

Участница 3 сезона Ярина Самарик

Родной город: Львов

Параметры: 84-70-91

Рост: 182 см

Во время телекастинга эксперты долго думали, кого же им напоминает Ярина. И таки поняли – Ревана Палюха из первого сезона «Топ-модели по-украински». Дело в том, что Ярина шесть лет профессионально занималась карате. Спортивное прошлое закалило львовянку, но не сделало из нее девушку. Станет ли Ярина более женственной благодаря моделингу? Посмотрим.

Мальвина Чукля, 25 лет

Участница 3 сезона Мальвина Чукля

Родной город: село Байраки, Черновицкая область

Параметры: 86-65-94

Рост: 178 см

Мальвина – одна из самых взрослых участниц сезона. А еще – одна из двух мамочек этого сезона. Вместе с мужем растит 3-летнего сына. На проекте она хочет доказать, что жизнь в селе – не приговор. Самовыражаться ты можешь всегда и везде. Например, Мальвина носит стильную стрижку и круто одевается.

Дарина Герасимчук, 17 лет

Участница 3 сезона Дарина Герасимчук

Родной город: Полонное

Параметры: 84-63-93

Рост: 184

Готовься: скоро твоим словом-паразитом станет «сміхунькати» - эти и другие прикольные фразочки вылетают из Дарины каждые пять минут.

В свободное время Дарина увлекается поэзией и декламацией. На телекастинге даже прочитала экспертам стихотворение. Правда, оценили таланты Герасимчук не все – Сергей Никитюк посчитал ее поведение слишком наигранным.

Елизавета Бескровная, 17 лет

Участница 3 сезона Елизавета Бескровная

Родной город: село Новомосковское, Глобинский район, Полтавская область

Параметры: 87-65-93

Рост: 180 см

Эта участница родом из крошечного села, где живет всего несколько сотен человек. В школу Лиза ездит в соседнее село на автобусе, а после помогает родителям по хозяйству. Увлекается волейболом и футболом. И внешне чем-то напоминает финалистку третьего сезона «Супермодели по-украински» Дашу Майстренко.

Настя Леухина, 19 лет

Участница 3 сезона Настя Леухина

Родной город: Харьков

Параметры: 74-59-87

Рост: 173 см

Официально - самая тонкая талия и самые узкие бедра проекта. От параметров девушки судьи пришли в восторг. Дело за малым – подтвердить внешность крутой работой.

Амина Досимбаева, 22 года

Участница 3 сезона Амина Досимбаева

Родной город:Алма-Аты

Параметры: 86-63-89

Рост: 179 см

Амина приехала на кастинги «Топ-модели по-украински» из Казахстана! Девушка считает, что в Украине много креативных людей, и хочет попробовать здесь свою удачу. Несколько лет Амина училась в Китае по программе обмена студентами, так что к новым странам ей не привыкать.

Анастасия Руда, 24 года

Участница 3 сезона Анастасия Руда

Родной город: Одесса

Параметры: 84-65-95

Рост: 173 см

Одесская кошечка, борется с Юлией Беньковской за звание главной тигрицы проекта. Обожает фотографироваться и мечтает научиться красиво дефилировать. Знает, чего хочет от мужчин, вовсю вертит парнями. А еще увлекается танцами.

Смотрите все выпуски третьего сезона шоу «Топ-моделл по-украински» каждую пятницу в 19:00 на Новому канале.