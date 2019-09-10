Топ-модель по-украински 3 - все участницы сезона и их биографии
В ходе первых двух выпусков Топ-модель по-украински 3 определились все 16 участниц нового сезона. Без Табу знакомит со всеми.
Две недели кастингов – и Алла Костромичева и компания отобрали 16 участниц нового сезона модельного реалити Нового канала. Среди них есть неожиданные варианты – мама двоих детей, двойник Нади Дорофеевой, каратистка и настоящая тигрица. У всех них 16 недель испытаний, где победит только одна.
Топ-модель по-украински 3: Биографии участниц третьего сезона
Дарья Дидович, 24 года
Участница 3 сезона Дарья Дидович
Родной город: Харьков
Параметры: 83-63-93
Рост: 178 см
Победительница онлайн-кастинга на сайте Нового канала. Именно ее фото и видеовизитка понравились народу больше всего. Это позволило Даше первой стать участницей реалити, причем без отбора экспертов. Даша – замужем и воспитывает двоих детей. До проекта снимала «мамский» блог.
Катя Чечеленко, 16 лет
Участница 3 сезона Катя Чечеленко
Родной город: Киев
Параметры: 83-63-88
Рост: 172 см
Фактически Катя – вторая участница нового сезона, о которой узнала страна. Ее лицо в своем Instagram «засветила» эксперт реалити Соня Плакидюк. Чечеленко пришла к ней на премьеру мультфильма «ANGRY BIRDS в кино-2», где Соня озвучивала птичку. Катя - ученица 11-го класса. Долгое время девушка занималась гимнастикой, и может легко растянуться в шпагате. Что она, в принципе, и сделала в последних кадрах второго выпуска «Топ-модели по-украински
Маргарита Верховцева, 18 лет
Участница 3 сезона Маргарита Верховцева
Родной город: Херсон
Параметры: 88– 65-91
Рост: 176 см
Короткая стрижка, одежда мужского кроя, суровая речь. Чем-то Маргарита напоминает победительницу прошлого сезона ТМПУ Яну Кутишевскую. Может, это первый шаг к победе? Девушка любит спорт, играет в баскетбол и футбол.
А после окончания проекта, на первом в своей жизни Ukrainian Fashion Week, сделала рекордное количество показов среди участников всех сезонов модельных реалити – пять!
Мария Михеева, 23 года
Участница 3 сезона Мария Михеева
Родной город: Харьков
Параметры: 75-55-87
Рост: 171 см
Маша - обладательница тонкой талии и актерского таланта. Девушка профессиональная актриса. Это она доказала прямо во время телекастинга. Эксперты задали ей задачу – вывести из себя Владимира Демчинского. И она с этим справилась на «отлично».
В свободное время увлекается спортом и танцами.
Катерина Куличенко, 25 лет
Участница 3 сезона Катерина Куличенко
Родной город: Запорожье
Параметры: 90-60-90
Рост: 178 см
В Instagram она подписана, как Тетя Мотя. А еще так называется ее салон красоты в родном Запорожье. Катя – одна из самых взрослых участниц проекта. Пришла сюда после тяжелого разрыва с парнем.
Плюс, у Моти очень много татуировок. Но об этом – позже.
Юлия Биньковская, 25 лет
Участница 3 сезона Юлия Биньковская
Родной город: Луцк
Параметры: 84-66-91
Рост: 181 см
Юля - кокетка и тигрица 80-го левела. На телекастинг пришла во всем леопардовом. И сходу заявила, что хочет быть моделью Victoria's Secret.
У девушки уже есть небольшой модельный опыт – она работала в странах Азии как фрилансер. И косвенно уже сотрудничала с Victoria's Secret – дефилировала на показах китайских подделок известного бренда.
Настя Лазарева, 23 года
Участница 3 сезона Настя Лазарева
Родной город: Мариуполь
Параметры: 84-64-91
Рост: 174 см
Тот самый двойник певицы Нади Дорофеевой из второго выпуска кастингов «Топ-модели по-украински». Схожестью со звездой девушка гордится, но не пользуется.
Настя – бармен, но каждое лето проводит в детских оздоровительных центрах, где работает воспитателем. А еще она неплохо пишет, и совсем скоро вы сможете прочитать ее закулисные дневники о проекте на сайте Нового канала.
Наталья Савченко, 22 года
Участница 3 сезона Наталья Савченко
Родной город: Измаил
Параметры: 89-65-97
Рост: 181 см
Наташа поборола онкозаболевание. Во время лечения она поправилась, ее бросил парень. Сейчас девушка, здоровая и красивая, пришла на проект Нового канала. Эксперты назвали ее светлой и вдохновляющей.
Карина Дьячук, 17 лет
Участница 3 сезона Карина Дьячук
Родной город: Одесса
Параметры:
Рост: 175 см
Этой девушке не занимать настойчивости, ведь экспертов она взяла нахрапом. Карина – 17-я участница проекта. Уже после окончания кастинга она вместе с другими неотобранными девушками устроила «культурный бунт». И единственная, кого Алла Костромичева и компания согласились взять на проект.
Наталья Масловская, 17 лет
Участница 3 сезона Наталья Масловская
Родной город: Харьков
Параметры: 79-58-87
Рост: 172 см
Наташа не понаслышке знает, что такое моделинг. Ведь ее сестра-двойняшка – известная и востребованная модель. Девушке надоело прятаться в тени сестры, поэтому она решила попытать счастья на «Топ-модели по-украински».
Ярина Самарик, 16 лет
Участница 3 сезона Ярина Самарик
Родной город: Львов
Параметры: 84-70-91
Рост: 182 см
Во время телекастинга эксперты долго думали, кого же им напоминает Ярина. И таки поняли – Ревана Палюха из первого сезона «Топ-модели по-украински». Дело в том, что Ярина шесть лет профессионально занималась карате. Спортивное прошлое закалило львовянку, но не сделало из нее девушку. Станет ли Ярина более женственной благодаря моделингу? Посмотрим.
Мальвина Чукля, 25 лет
Участница 3 сезона Мальвина Чукля
Родной город: село Байраки, Черновицкая область
Параметры: 86-65-94
Рост: 178 см
Мальвина – одна из самых взрослых участниц сезона. А еще – одна из двух мамочек этого сезона. Вместе с мужем растит 3-летнего сына. На проекте она хочет доказать, что жизнь в селе – не приговор. Самовыражаться ты можешь всегда и везде. Например, Мальвина носит стильную стрижку и круто одевается.
Дарина Герасимчук, 17 лет
Родной город: Полонное
Параметры: 84-63-93
Рост: 184
Готовься: скоро твоим словом-паразитом станет «сміхунькати» - эти и другие прикольные фразочки вылетают из Дарины каждые пять минут.
В свободное время Дарина увлекается поэзией и декламацией. На телекастинге даже прочитала экспертам стихотворение. Правда, оценили таланты Герасимчук не все – Сергей Никитюк посчитал ее поведение слишком наигранным.
Елизавета Бескровная, 17 лет
Участница 3 сезона Елизавета Бескровная
Родной город: село Новомосковское, Глобинский район, Полтавская область
Параметры: 87-65-93
Рост: 180 см
Эта участница родом из крошечного села, где живет всего несколько сотен человек. В школу Лиза ездит в соседнее село на автобусе, а после помогает родителям по хозяйству. Увлекается волейболом и футболом. И внешне чем-то напоминает финалистку третьего сезона «Супермодели по-украински» Дашу Майстренко.
Настя Леухина, 19 лет
Участница 3 сезона Настя Леухина
Родной город: Харьков
Параметры: 74-59-87
Рост: 173 см
Официально - самая тонкая талия и самые узкие бедра проекта. От параметров девушки судьи пришли в восторг. Дело за малым – подтвердить внешность крутой работой.
Амина Досимбаева, 22 года
Участница 3 сезона Амина Досимбаева
Родной город:Алма-Аты
Параметры: 86-63-89
Рост: 179 см
Амина приехала на кастинги «Топ-модели по-украински» из Казахстана! Девушка считает, что в Украине много креативных людей, и хочет попробовать здесь свою удачу. Несколько лет Амина училась в Китае по программе обмена студентами, так что к новым странам ей не привыкать.
Анастасия Руда, 24 года
Участница 3 сезона Анастасия Руда
Родной город: Одесса
Параметры: 84-65-95
Рост: 173 см
Одесская кошечка, борется с Юлией Беньковской за звание главной тигрицы проекта. Обожает фотографироваться и мечтает научиться красиво дефилировать. Знает, чего хочет от мужчин, вовсю вертит парнями. А еще увлекается танцами.
Смотрите все выпуски третьего сезона шоу «Топ-моделл по-украински» каждую пятницу в 19:00 на Новому канале.