Топ-модель по-украински 3 сезон 12 выпуск - смотреть онлайн - 15.11.2019

Массаж ступни на ТМПУ 3, выпуск 12 / Новый канал

В пятницу, 15 ноября, всех нас ожидает премьера 12 выпуска третьего сезона шоу «Топ-модели по-украински». Все подробности нового выпуска, которые имеет все шансы на пометку 18+ – на Без Табу.

12 выпуск реалити «Топ-модели по-украински» вышел огненным. Правда, не все смогли справиться с накалом страстей. Например, в самый отвтетственный момент дрогнула Алла Костромичева. Ведущая не выдержала плохой работы участниц и покинула съемку, не дожидаясь ее окончания

Алла устроила девушкам крутую фотосессию, прообразом которой стала съемка рекламной кампании Not Dressing Men, посвященная открытию магазина Suistudio's в Нью-Йорке (она произвела эффект разорвавшейся бомбы, заставив мужчин всего мира источать желчь долгие недели). Все дело в том, что в ней девушки в мужских костюмах позируют с обнаженными парнями. Скандально? Не то слово.

Алла хотела "это", но получила "это"

«На фотосессии мы предложили участницам представить себе мир, в котором мужчины и женщины поменялись местами. Девушки, облаченные в мужские костюмы, должны продемонстрировать уверенность в себе. И отработать в паре с обнаженным мужчиной. Я хотела получить провокационные фото, не вульгарные, а именно провокационные, на которых модель демонстрирует уверенность», - объясняет свою задумку Алла Костромичева.

Но задумка Костромичевой с треском провалилась. Кто-то из девушек дико стеснялся парня, одетого в одни стринги. Кто-то вместо спокойной уверенности начинал показывать агрессию. Алла закипала. И когда услышала, как на бекстейдже смеются участницы реалити, которые только что провалили работу с голой мужской натурой, не выдержала. И покинула съемочную площадку, оскорбленная в лучших чувствах.

«Это должно было быть испытание с большим смыслом, – заявила ведущая. – И работу девушек я воспринимаю как неуважение к себе. Ведь отдаю им все, что у меня есть: силы, энергию. Провожу с ними больше времени, чем с сыном. И после всех этих недель мастер-классов, всего, что я им дала, они показывают такую работу. Я прошу прощения у всей команды проекта, которая 24 часа в сутки проводит на съемках, но терпеть это просто больше не могу...

С этим словами Алла покинула съемочную площадку. А растерянные участницы остались на бекстейдже. Половина из них провалила фотосессию, а половина вообще не успела поработать с фотографом.

Что будет с теми, кто не успел сделать фото? Смотри в пятницу в 19:00 в новом выпуске «Топ-модели по-украински» на Новом канале.

Топ-модель по-украински 3 сезон - смотреть 12 анонс выпуска онлайн - 15.11.2019: