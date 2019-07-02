Тимошенко объединится с Зеленским. Но есть одно "но"

Тимошенко объединится с Зеленским: названо условие

"Батькивщина" объединится со "Слугой народа" Владимира Зеленского. Но есть одно "но"..

Об этом Леди Ю рассказала СМИ.

"Мы можем объединить усилия в коалиции или вне ее со "Слугой народа" и с "Голосом", но в случае, если мы сможем проложить правильный путь", - заявила Тимошенко.

И добавила, что правильным путем является возрождение страны. Каким образом - она не уточнила, но зато в очередной раз подчеркнула свою "опытность",

"Дело моей жизни - это мой опыт, мои знания, возможности, моя команда - все вложить в реальное возрождение и становление нашей страны".

Отметим, что из всех проходных сил, партия Тимошенко единственная, которая допускает союз с Зеленским. "За життя" Медведчука, "Евросоль" Порошенко и "Голос" Вакарчука достаточно оппозиционно настроены к президенту.

Однако партия президента не особо переживает по этому поводу. Согласно соцопросам, «Слуга народа» наберет на досрочных выборах от 45 до 49 %. Иными словами, ей несложно будет сформировать коалицию.