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Тимошенко повредила микрофон Разумкова ценой пальца – ФОТОФАКТ

18:20
Тимошенко повредила микрофон Разумкова ценой пальца – ФОТОФАКТ - фото 1
Тимошенко повредила микрофон Разумкова ценой пальца – ФОТОФАКТ

В четверг, 6 февраля, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко вступила в перепалку со "слугами народа" из-за закона о рынке земли. К сожалению, не обошлось без происшествий.

"Слуги народа" подрались с нардепами от "Батькивщины" и ОПЗЖ

Об этом сообщает "Lb.ua".

Во время спора с коллегами Тимошенко не сдержала эмоций и сломала микрофон спикера ВРУ Дмитрия Разумкова. Позже окружающие заметили, как по руке политика течет кровь. Немного погодя лидера "Батькивщины" заметили с пластырем на пальце.

Тимошенко повредила микрофон Разумкова ценой пальца – ФОТОФАКТ - фото 195489

Отметим, что во фракции "Слуга народа" уже отреагировали на эмоциональные действия ЮВТ. По словам главы "СН" Давида Арахамии "за нанесение ущерба государственному имуществу Тимошенко теперь обязана будет возместить материальный ущерб".

Тимошенко повредила микрофон Разумкова ценой пальца – ФОТОФАКТ - фото 195494

"В противном случае ее ждёт уголовная ответственность. Я буду настаивать на том, чтобы она такой ущерб возместила", - подчеркнул политик.

Напомним, закон о продаже земли был принят Радой 13 ноября. Однако поддержали его не все.

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Батьківщина Давид Арахамия Юлия Тимошенко Новости Украина
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