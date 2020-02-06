Тимошенко повредила микрофон Разумкова ценой пальца – ФОТОФАКТ

Тимошенко повредила микрофон Разумкова ценой пальца – ФОТОФАКТ

В четверг, 6 февраля, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко вступила в перепалку со "слугами народа" из-за закона о рынке земли. К сожалению, не обошлось без происшествий.

Об этом сообщает "Lb.ua".

Во время спора с коллегами Тимошенко не сдержала эмоций и сломала микрофон спикера ВРУ Дмитрия Разумкова. Позже окружающие заметили, как по руке политика течет кровь. Немного погодя лидера "Батькивщины" заметили с пластырем на пальце.

Отметим, что во фракции "Слуга народа" уже отреагировали на эмоциональные действия ЮВТ. По словам главы "СН" Давида Арахамии "за нанесение ущерба государственному имуществу Тимошенко теперь обязана будет возместить материальный ущерб".

"В противном случае ее ждёт уголовная ответственность. Я буду настаивать на том, чтобы она такой ущерб возместила", - подчеркнул политик.

Напомним, закон о продаже земли был принят Радой 13 ноября. Однако поддержали его не все.