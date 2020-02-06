"Слуги народа" подрались с нардепами от "Батькивщины" и ОПЗЖ

В Раде произошел маленький бунт

В четверг, 6 февраля, в зале заседаний Верховной Рады произошли стычки между представителями пропрезидентской партии и оппозиционерами.

Слившиеся в едином порыве с рыгами адепты Тимошенко попытались заблокировать президиум и трибуну парламента, чтобы не дать Раде принять закон о рынке земли.

Впрочем, противодействие силовым захватам трибуны в Зе команде предусмотрели еще до начала работы девятого созыва: "слуги народа" внутри помещения рассажены так, что могут эффективно блокировать поступление подмоги для атакующих и вышвыривать неугодных монокоалиции политиков.

Так произошло и сегодня. Когда Юлия Тимошенко заняла место Дмитрия Разумкова, а "батькивщинцы" и рыги попытались сорвать заседание ВР, "Слуги народа" ринулись в бой. В ходе короткой стычки агрессивные адепты Зеленского расчистили места для работы и парламент приступил к работе.

Как известно, закон о продаже земли был принят Радой 13 ноября. Однако поддержали его не все. С одной стороны само существование моратория ущемляет права владельцев земли, которые не могут ее продать. В ЕСПЧ в мае этого года обязали нашу страну отменить запрет, поскольку Украина раздавала землю после распада СССР лишь тем, кто работал в колхозах, а желающие купить участки для их обработки оказались не у дел. С другой же - стоимость гектаров будет весьма значительной, а погрязшие в кредитах фермеры могут просто не оказаться способными ее купить. Вместо них это смогут сделать олигархи и крупные компании, которые, как утверждают аграрии средней руки, или повысят арендную плату, или вовсе распорядиться землей по-совему, прикрыв бизнес украинцев.