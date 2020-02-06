Владимир Зеленский Крушение рейса Тегеран-Киев Коронавирус из Китая война на Донбассе

"Слуги народа" подрались с нардепами от "Батькивщины" и ОПЗЖ

12:40
В Раде произошел маленький бунт - фото 1
В Раде произошел маленький бунт

В четверг, 6 февраля, в зале заседаний Верховной Рады произошли стычки между представителями пропрезидентской партии и оппозиционерами.

Слившиеся в едином порыве с рыгами адепты Тимошенко попытались заблокировать президиум и трибуну парламента, чтобы не дать Раде принять закон о рынке земли.

Арахамия угрожал депутатам, которые не хотят голосовать за нужный закон, журналистами ФОТО

Впрочем, противодействие силовым захватам трибуны в Зе команде предусмотрели еще до начала работы девятого созыва: "слуги народа" внутри помещения рассажены так, что могут эффективно блокировать поступление подмоги для атакующих и вышвыривать неугодных монокоалиции политиков.

'Слуги народа' подрались с нардепами от 'Батькивщины' и ОПЗЖ - фото 195478

Так произошло и сегодня. Когда Юлия Тимошенко заняла место Дмитрия Разумкова, а "батькивщинцы" и рыги попытались сорвать заседание ВР, "Слуги народа" ринулись в бой. В ходе короткой стычки агрессивные адепты Зеленского расчистили места для работы и парламент приступил к работе.

Как известно, закон о продаже земли был принят Радой 13 ноября. Однако поддержали его не все. С одной стороны само существование моратория ущемляет права владельцев земли, которые не могут ее продать. В ЕСПЧ в мае этого года обязали нашу страну отменить запрет, поскольку Украина раздавала землю после распада СССР лишь тем, кто работал в колхозах, а желающие купить участки для их обработки оказались не у дел. С другой же - стоимость гектаров будет весьма значительной, а погрязшие в кредитах фермеры могут просто не оказаться способными ее купить. Вместо них это смогут сделать олигархи и крупные компании, которые, как утверждают аграрии средней руки, или повысят арендную плату, или вовсе распорядиться землей по-совему, прикрыв бизнес украинцев.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Новости Украина Партия Слуга народа Батьківщина Юлия Тимошенко нардеп драка Верховна Рада
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Записи Гончарука слили с техники Грошей – Зеленский - фото 1
Записи Гончарука слили с техники Грошей – Зеленский
23:00
Главтаможенник Нефедов ярко зажег на пор*о-вечеринке – ВИДЕО - фото 1
Главтаможенник Нефедов ярко зажег на пор*о-вечеринке – ВИДЕО
16:24
Вину президента Штатов не признали по всем пунктам обвинения - фото 1
Сенат США оправдал Трампа
08:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
1917 - стоит ли смотреть фильм. Ответ в статье - фото 1
Военная драма 1917: Жуткий Ад одним кадром
03 февраля, 22:00
Викинги - 6 сезон - кто кого сыграл - фото 1
Викинги: Все звезды 6 сезона и Данила Козловский
31 января, 20:00
Баку там'ятає - фото 1
Режисери смерті. Хто створив умови для Чорного січня в Азербайджані
20 января, 11:35