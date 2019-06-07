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Бойко и Медведчук снова улетели в Россию

18:00
Медведчук и Бойко снова полетели в РФ. Пока без Кивы - фото 1
Медведчук и Бойко снова полетели в РФ. Пока без Кивы

Находящиеся в Украине ватолидеры совершили очередную показательную поездку к своим кураторам. Видимо, для получения вводных и инструктажа. В пятницу, 7 июня, Владимир Медведчук и Юрий Бойко вылетели в столицу РФ.

Как и в прошлый раз, пособники террористов провели встречу с главарем "Газпрома" Алексеем Миллером.

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Во время своей предыдущей поездки Медведчук и Бойко якобы договаривались зарешать Украине скидоны на газ. Впрочем, после трансляции по антиукраинским каналам Бойко отправился пить водку и играть на балалайке, а его вышестоящий напарник пошел к Медведеву и своему куму Путину. Что именно обсуждали злоумышленники, неизвестно, но речь явно не шла о прекращении войны на Донбассе.

Сегодняшнюю же встречу Медведчука, Бойко и Миллера также транслировал купленный будущим нардепом канал "112.Украина". Перед камерами украинский олигарх жаловался на то, что за предыдущий визит в Москву его заклевали люди. Но при этому Медведчук подчеркнул, что его подобная реакция не тревожит.

На переговорах антиукраинские деятели якобы сошлись на том, что русские готовы продавать Украине газ на 25% дешевле, чем мы берем сейчас с помощью реверса.

Напомним, накануне президентских выборов Медведчук утверждал, что "ДНР" и "ЛНР" согласны на автономию в составе Украины.

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Виктор Медведчук Юрий Бойко Россия Владимир Путин Новости Украина
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