Вакарчук хочет четверть Рады - заявление

Вакарчук нацелился на 25% в ВРУ - заявление

Партия "Голос" Святослава Вакарчука нацелилась на 25% в новой Раде.

Об этом заявила глава штаба политсилы Юлия Клименко.

"Мы видим четко наш потенциальный рост и мы видим, что мы можем как минимум 24-25% провести. Если мы успеем активно сделать агитационную кампанию. Безусловно, если бы кампания была длиннее, проценты были бы, возможно, и больше. Но наши возможности — это минимум 10%, максимум 24%", - заявила спикер.

И добавила, что "Голос" сможет достичь своей цели благодаря оттоку избирателей от других партий.

"Мы уже видим, что даже у "Слуги народа" немного забираем. Ранее мы были пятыми, теперь стали третьими. Это значит, что у всех, кто ниже, мы "подъели", - отметила Клименко.

Отметим, что перед президентскими выборами Вакарчук старательно избегал четкого ответа на вопрос о своих политических амбициях. Вскоре он и вовсе заявил, что в политику идти не собирается. Но позже передумал.

Ну и говоря о позитиве: у певца уже есть политический опыт, и не только в выступлениях на Майдане и в фейсбуке. Так, в свое время он избирался в Раду, но особых талантов так и не проявил.

Напомним, Вакарчук ярко отжег на свадьбе друга.