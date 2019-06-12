Тимошенко встретилась с Зеленским. О чем они говорили?
Тимошенко встретилась с Зеленским. О чем они говорили?
Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом политик сообщила в Facebook.
"Говорили о текущей ситуации в стране, о досрочных парламентских выборах и о том, как воплотить в жизнь изменения, которых от новой власти ожидают люди", - отметила Тимошенко.
Факт встречи подтвердили и в Администрации президента.
"Президент Украины встретился с народным депутатом Украины, лидером фракции "Батькивщина" Юлией Тимошенко по ее просьбе. Встреча прошла в Администрации Президента. На ней обсуждались вопросы текущей деятельности Верховной Рады в период до досрочных парламентских выборов", - заявили у гаранта.
Отметим, что в этот день Тимошенко была не единственным гостем гаранта. Как стало известно, Зеленский также провел встречу с Виктором Ющенко.
"Действующий и бывший президенты обсудили социально-политическую ситуацию в контексте внеочередных парламентских выборов и подчеркнули необходимость сохранения гражданского мира, спокойствия и единства», - сказано в сообщении АП.
Интересно, что после первого тура выборов президента Юлия Тимошенко отказалась явно поддерживать Владимира Зеленского. Однако уже после его победы она неоднократно заявляла о принятии новой власти, даже поддержав роспуск Рады.
Также отметим, что согласно соцопросом ее и Юрия Бойко украинцы больше всего хотят видеть в кресле премьера.
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