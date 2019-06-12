Тимошенко встретилась с Зеленским. О чем они говорили?

Тимошенко встретилась с Зеленским. О чем они говорили?

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом политик сообщила в Facebook.

"Говорили о текущей ситуации в стране, о досрочных парламентских выборах и о том, как воплотить в жизнь изменения, которых от новой власти ожидают люди", - отметила Тимошенко.

Факт встречи подтвердили и в Администрации президента.

"Президент Украины встретился с народным депутатом Украины, лидером фракции "Батькивщина" Юлией Тимошенко по ее просьбе. Встреча прошла в Администрации Президента. На ней обсуждались вопросы текущей деятельности Верховной Рады в период до досрочных парламентских выборов", - заявили у гаранта.

Отметим, что в этот день Тимошенко была не единственным гостем гаранта. Как стало известно, Зеленский также провел встречу с Виктором Ющенко.

"Действующий и бывший президенты обсудили социально-политическую ситуацию в контексте внеочередных парламентских выборов и подчеркнули необходимость сохранения гражданского мира, спокойствия и единства», - сказано в сообщении АП.

Интересно, что после первого тура выборов президента Юлия Тимошенко отказалась явно поддерживать Владимира Зеленского. Однако уже после его победы она неоднократно заявляла о принятии новой власти, даже поддержав роспуск Рады.

Также отметим, что согласно соцопросом ее и Юрия Бойко украинцы больше всего хотят видеть в кресле премьера.