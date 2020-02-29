Тигипко не будет премьером – Арахамия

Тигипко не будет премьером – Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Сергей Тигипко не будет возглавлять новое правительство.

Соответствующие заявление политик сделал в эфире шоу "Свобода слова".

"Действительно, в Кабмине сейчас такие требования, приближается экономический кризис якобы, имеются признаки. Есть возможность эпидемии коронавируса и надо Кабмин превратить фактически в штаб. Для того, чтобы он стал штабом, надо сделать несколько кадровых решений, в том числе. Мы хотим усилить Кабмин, сделать его более оперативным, более опытным и все такое", - сказал Давид Арахамия.

Давид Арахамия

Однако, - подчеркнул политик, - кандидатура Сергея Тигипко рассматриваться не будет.

Отметим, что 28 февраля спикер ВРУ Дмитрий Разумков по требованию президента Украины Владимира Зеленского подписал распоряжение о созыве 4 марта внеочередного заседания Рады. Предположительно в этот день и решится судьба правительства Алексея Гончарука. Как именно – это уже другой вопрос. Продолжайте следить за новостями на БЕЗ ТАБУ.

Напомним, ранее в некоторых СМИ появилась информация о скором увольнении премьер-министра Алексея Гончарука. Президент Украины будто бы недоволен низкой эффективностью правительства и недоверием к нему большинства населения страны.

Среди вероятных кандидатов на пост главы Кабмина некоторые источники называют имена Валерия Хорошковского и Сергея Тигипко. У последнего якобы шансов больше всего, поскольку тот, по мнению ОПУ, является "взрослым человеком, который может взять на себя ответственность за то, что происходит".