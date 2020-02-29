Коронавирус из Китая Сирия Владимир Зеленский война на Донбассе

Тигипко не будет премьером – Арахамия

10:30
Тигипко не будет премьером – Арахамия - фото 1
Тигипко не будет премьером – Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Сергей Тигипко не будет возглавлять новое правительство.

"Провожу собеседования": Президент признал встречу с Тигипко - ВИДЕО

Соответствующие заявление политик сделал в эфире шоу "Свобода слова".

"Действительно, в Кабмине сейчас такие требования, приближается экономический кризис якобы, имеются признаки. Есть возможность эпидемии коронавируса и надо Кабмин превратить фактически в штаб. Для того, чтобы он стал штабом, надо сделать несколько кадровых решений, в том числе. Мы хотим усилить Кабмин, сделать его более оперативным, более опытным и все такое", - сказал Давид Арахамия.

Тигипко не будет премьером – Арахамия - фото 196556

Давид Арахамия

Однако, - подчеркнул политик, - кандидатура Сергея Тигипко рассматриваться не будет.

Отметим, что 28 февраля спикер ВРУ Дмитрий Разумков по требованию президента Украины Владимира Зеленского подписал распоряжение о созыве 4 марта внеочередного заседания Рады. Предположительно в этот день и решится судьба правительства Алексея Гончарука. Как именно – это уже другой вопрос. Продолжайте следить за новостями на БЕЗ ТАБУ.

Напомним, ранее в некоторых СМИ появилась информация о скором увольнении премьер-министра Алексея Гончарука. Президент Украины будто бы недоволен низкой эффективностью правительства и недоверием к нему большинства населения страны.

Среди вероятных кандидатов на пост главы Кабмина некоторые источники называют имена Валерия Хорошковского и Сергея Тигипко. У последнего якобы шансов больше всего, поскольку тот, по мнению ОПУ, является "взрослым человеком, который может взять на себя ответственность за то, что происходит".

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Сергей Тигипко Давид Арахамия Кабмин Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
В ВОЗ говорят о том, что ситуация с коронавирусом на грани критической - фото 1
В ВОЗ объявили критический и решающий момент для борьбы с коронавирусом
Вчера, 12:00
Турецкие военные уже приступили к ликвидации ихтамнетов - фото 1
Русские разбомбили турецкие войска в Сирии, Анкара пошла на отчаянные меры
Вчера, 08:00
В офис "Центрэнерго" приезжали бойцы Коломойского - фото 1
Люди Коломойского захватили офис "Центрэнерго" (ФОТО)
27 февраля, 19:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Легендарный корабль "Черкаси" - символ борьбы - фото 1
Историческая драма "Черкаси": Память с привкусом боли
27 февраля, 16:10
Чечня диктует свою волю - фото 1
Чеченский бумеранг: Как имперская политика аукнулась России
23 февраля, 18:30
Дело Ричарда Джуэлла - большой фильм от мастера - фото 1
Дело Ричарда Джуэлла: Рецензия на новый фильм Клинта Иствуда
21 февраля, 20:00