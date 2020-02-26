"Провожу собеседования": Президент признал встречу с Тигипко - ВИДЕО

"Провожу собеседования": Зеленский признал встречу с Тигипко - ВИДЕО / 24 канал

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что встречался с олигархом Сергеем Тигипко.

Об этом политик заявил в комментарии "Радио Свобода".

"Я действительно сейчас со многими людьми веду собеседования и с господином Тигипко я тоже встречался. Это правда", - сказал глава государства.

Зеленський: я дійсно зустрічався з Тігіпко pic.twitter.com/W9aHlueMuJ — Радіо Свобода (@radiosvoboda) February 26, 2020

Напомним, что ранее в некоторых СМИ появилась информация о скором увольнении премьер-министра Алексея Гончарука. Президент Украины будто бы недоволен низкой эффективностью правительства и недоверием к нему большинства населения страны.

Среди вероятных кандидатов на пост главы Кабмина некоторые источники называют имена Валерия Хорошковского и Сергея Тигипко. У последнего якобы шансов больше всего, поскольку тот, по мнению ОПУ, является "взрослым человеком, который может взять на себя ответственность за то, что происходит".