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"Провожу собеседования": Президент признал встречу с Тигипко - ВИДЕО

12:40
"Провожу собеседования": Зеленский признал встречу с Тигипко - ВИДЕО - фото 1
"Провожу собеседования": Зеленский признал встречу с Тигипко - ВИДЕО / 24 канал

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что встречался с олигархом Сергеем Тигипко.

Зеленский еще не решил судьбу Гончарука – СМИ

Об этом политик заявил в комментарии "Радио Свобода".

"Я действительно сейчас со многими людьми веду собеседования и с господином Тигипко я тоже встречался. Это правда", - сказал глава государства.

Напомним, что ранее в некоторых СМИ появилась информация о скором увольнении премьер-министра Алексея Гончарука. Президент Украины будто бы недоволен низкой эффективностью правительства и недоверием к нему большинства населения страны.

Среди вероятных кандидатов на пост главы Кабмина некоторые источники называют имена Валерия Хорошковского и Сергея Тигипко. У последнего якобы шансов больше всего, поскольку тот, по мнению ОПУ, является "взрослым человеком, который может взять на себя ответственность за то, что происходит".

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Сергей Тигипко Владимир Зеленский Кабмин Новости Украина
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