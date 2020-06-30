"Термин не мой!": Третьякова вновь "оправдалась" за "детей низкого качества"

"Термин не мой!": Третьякова вновь "оправдалась" за "детей низкого качества"

"Слуга народа" Галина Третьякова в очередной раз оправдалась за скандал с "детьми низкого качества".

Об этом сообщает "Громадське".

Выступая на заседании Рады, одиозная нардеп заявила, что скандальные слова принадлежат не ей.

"Термин "качество детей" - не мой. То, что я его использовала в публичной плоскости, я извиняюсь перед всеми украинцами и теми, кто воспринял это так, будто я каким-то образом не хочу защищать украинцев. Термин не мой, его использовал Гэри Беккер - нобелевский лауреат ... Все дети прекрасны, божий дар", - заявила политик, обвинив своих политических оппонентов в "травле".

"Против меня ведется системная проплачена кампания - у меня есть враги, и вы должны понимать, что это не только мои враги, потому что эти люди, которые стремятся любой ценой сохранить источники личного обогащения за счет других украинцев. Они хотят, чтобы система социальной защиты оставалась такой, как и все эти 30 лет независимости, обеспечивая их детей и внуков роскошной жизнью за народные средства", - добавила нардеп.

Что было ранее?

В июне 2020 г. в СМИ получило огласку видео с критикой "слуги народа" Галины Третьяковой в адрес украинцев, которые рожают детей ради пособия. На скандальной записи нардеп рассказала о "детях низкого качества", не забыв при этом упомянуть о о стерилизации бедняков в некоторых странах мира.

Слова политика вызвали закономерное возмущение в сети: многие украинцы потребовали отставки провинившегося нардепа, однако Третьякова не согласилась нести какую-либо ответственность, сославшись на некую травлю политических оппонентов.