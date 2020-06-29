Собачник Брагар из "СН" проспонсировал Шария – ФОТОФАКТ

Собачник Брагар из "СН" проспонсировал Шария – ФОТОФАКТ

"Слуга народа" Евгений Брагар проспонсировал пророссийского пропагандиста Анатолия Шария.

Об этом написал шоумен Дмитрий Чекалкин в Facebook.

По словам блогера, Анатолий Шарий опубликовал скриншот банковского перевода на сумму 1000 грн от "слуги народа" Евгения Брагара. При этом нардеп написал: "Не все в "Слуге народа "такие, как вы думаете".

В ответ Анатолий Шарий поблагодарил одиозного политика.

"Я и сам это знаю. И реально обнимаю всех нормальных "слуг народа". Вы и сами знаете, как я к вам отношусь ", - подчеркнул пророссийский пропагандист.

Напомним, что….

31 января 2020 г. молодой "слуга народа" Евгений Брагар вляпался в скандал, посоветовав пенсионерке продать своего пса для оплаты коммуналки. В сети поднялась невиданная буря: сотни комментаторов атаковали фб-страницу нардепа и призвали его подать в отставку.

Руководство Команды Зе отреагировало на инцидент гораздо спокойнее и попросило Брагара больше не ходить на эфиры. Позже глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что каких-либо санкций в отношении одиозного депутата никто принимать не будет, т.к как он уже и так "наказан" всенародным осмеянием. Немного погодя за "собакогейт" взялся и президент Владимир Зеленский, поручив Кабмину изучить платежки бабушки Любови Колючей. Подробности читайте по ссылке.