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Марафон отмазок: "Слуга народа" пояснила "детей низкого качества"

12:40
Заявления Третьяковой пытаются пояснить "неудачными цитатами" - фото 1
Заявления Третьяковой пытаются пояснить "неудачными цитатами"

Представители пропрезидентской партии не успевают придумывать пояснения дебильных слов и поступков своих коллег. Но зашкваров при этом происходит все больше.

Еще вчера пиарщики Зе команды ломали голову над тем, как пояснить похабщину Корниенко и Арахамии, о "рабочих бабах", а глава комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова уже вовсю продолжала парад зашкваров и презрительно рассуждала об украинцах, которым нужна социальная помощь при рождении детей.

Рожают детей низкого качества: "Слуга народа" пожаловалась на бедных украинцев – ВИДЕО

Сегодня же коллега по ответственной за социалку нардепки Елена Мошенец по-дебильному пояснила идиотское высказывание Третьяковой.

По ее словам, председатель комитета ВР просто "неудачно использовала цитаты":

- Кажется госпожа Третьякова привела цитату, которая подчеркнула ее мнению, из контекста я так понимаю. Я так понимаю, что она имела в виду детей с низким уровнем образования, а получилось так, что дети низкого качества, - отметила обладательница мандата. - Хочу извиниться перед всеми детьми и всеми украинцами за высказывание Третьяковой за некорректные формулировки. Она хотела наполнить свое мнение иностранным опытом, историческим опытом. Но, к сожалению, не могу оправдывать: по форме - так , но по сути - не могу, к сожалению. Я думаю, что вопрос увольнения будет решаться на фракции.

Кроме того, осудила откровенно презрительное высказывание "слуги народа" и омбудсмен Татьяна Денисова, которая написала в Facebook о том, что осуждает призывы к принудительной стерилизации людей, на которые намекала Третьякова, а также призвала всех деуптатов не допускать дискриминационных призывов и посягательства на основоположные права человека.

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Галина Третьякова Зашквары Партия Слуга народа дети Верховна Рада омбудсмен Новости
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