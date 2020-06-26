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Поддерживает президент: автор фразы о "детях низкого качества" не подаст в отставку

13:00
Третьякова не раскаивается - фото 1
Третьякова не раскаивается

Зашкваренная "слуга народа" Галина Третьякова, рассуждавшая о том, что "бедные украинцы плодят некачественных летей", хочет продолжить работу на должности главы комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов. При всем ее открыто презрительном отношении к простым смертным.

На своей странице в Facebook Галина Третьякова постаралась рассказать о своей "тяжелой судьбе" и том, как сама растила четверых детей.

Марафон отмазок: "Слуга народа" пояснила "детей низкого качества"

Но своих отпрысков "слуга народа", видимо, считает достаточно качественными для продолжения рода. Более того, Третьякова продублировала свою дебильную идею о том, что государство никак не должно помогать родителям малышей.

"Много кто понимает, что происходит на самом деле, почему все появилось только сейчас, и что я имела в виду во время публичной встречи/лекции в Киевской школе экономики. И еще буду иметь в будущих лекциях, выступлениях, встречах, - отметила нардеп. - Я самостоятельно вытащила в жизнь четверых детей, при этом работала по 50-60 часов в неделю, платила налоги и обходилась без выплат на детей".

Более того, зашкварившаяся нардепка пожаловалась на "буллинг", жертвой которого она якобы оказалась после своих рассуждений.

В общем, из поста Третьяковой следует, что никакого раскаяния у нее нет, а ее идеи разделяют и президент, и коллеги по фракции "Слуга народа". По крайней мере, она прямо написала о поддержке со стороны Владимира Зеленского и нардепов.

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