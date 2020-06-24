Рожают детей низкого качества: "Слуга народа" пожаловалась на бедных украинцев – ВИДЕО

Рожают детей низкого качества: "Слуга народа" пожаловалась на бедных украинцев – ВИДЕО

Нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова жестко раскритиковала украинцев, которые рожают детей ради пособия.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на фб-паблик "Заради майбутнього".

"Когда демографически предоставляем такие средства, которые используются семьей, и рождение ребенка происходит не для того, чтобы предоставить ему равные права, образование, а для того чтобы получить материальную помощь, то мы получим, скажу жестко, детей очень низкого качества. Они приводят к тому, что они тоже садятся на государственные средства", - заявила "слуга народа" и напомнила о стерилизации бедняков в некоторых странах мира.

"Хочу сказать, что очень часто (экс-премьера Сингапура – прим. ред.) Ли Куан Ю вспоминают, что там очень хороший Сингапур. Ли Куан Ю стерилизовал женщин, у которых не было высшего образования", – добавила нардеп.

На скандальное видео со "слугой народа" уже отреагировала Федерация профсоюзов Украины.

"От имени профсоюзного сообщества и ее женских организаций в заявлении Постоянной комиссии Совета Федерации профсоюзов Украины по вопросам равенства прав женщин и мужчин высказывается осуждение антисоциальной и антигуманной позиции Председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой. В Открытом письме Комиссии к Главе Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову предлагается на основании статьи 83 Регламента Верховной Рады Украины, части третьей статьи 7 Закона Украины "О комитетах Верховной Рады Украины" поручить Комитету Верховной Рады Украины по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украина рассмотреть предложение о ее отзыве с должности Председателя указанного Комитета", - говорится в сообщении.

Напомним, что…

В декабре 2019 г. Галина Третьякова уже попадала в поле зрения СМИ из-за секса, любви и нового матраса. Подробности читайте по ссылке.