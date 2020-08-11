Танці з зірками 8: Участники и пары
Названы все участники восьмого сезона популярнейшего реалити-шоу "Плюсов" - "Танці з зірками". Кто будет удивлять и радовать изящными и не очень танцевальными номерами в 2020 - читайте на БЕЗ ТАБУ.
Вот уже несколько лет состав звездных участников шоу Танці з зірками формируется с помощью эстафеты в соцсетях. Не стал исключением и 2020 год. В этот раз челлендж финишировал на эпатажной ведущей Ольге Фреймут, которая и стала последней участницей танцевального реалити.
Полностью список всех звездных участников 8 сезона выглядит так:
Участники 8 сезона
- Олег Винник, певец
- Надежда Мейхер-Грановская, дива
- Санта Димопулос, светская львица, певица
- Тарас Цимбалюк, актер
- Дарья Петрожицкая, актриса
- Юлия Санина, певица
- Слава Каминская, певица
- Дмитрий Танкович, шоумен
- Alyona Alyona, рэпер
- Позитив ака Алексей Завгородний, типа певец
- Сергей Танчинец, певец
- Сергей Мельник, "холостяк"
- Арам Азуманян, актер
- Ольга Фреймут, светская львица, телеведущая
Пары участников 2020
- Олег Винник - Алена Шоптенко
- Надежда Мейхер-Грановская - Кирилл Васюк
- Санта Димопулос - Максим Леонов
- Тарас Цымбалюк - Яна Заяц
- Дарья Петрожицка - Игорь Гелуненко
- Юлия Санина - Дмитрий Жук
- Слава Каминская - Дмитрий Дикусар
- Дмитрий Танкович - Илона Гвоздева
- Alyona Alyona - Юрий Гурич
- Позитив (Алексей Завгородний) - Юлия Сахневич
- Сергей Танчинец - Яна Цыбульская
- Сергей Мельник - Аделина Дели
- Арам Азуманян - Антонина Руденко
- Ольга Фреймут - пока без пары
Судьями восьмого сезона выступят его прославленные резиденты танцор Влад Яма, балерина Екатерин Кухар и мэтр танцевального дела Григорий Чапкис.
Ведущий шоу - Юрий Горбунов.