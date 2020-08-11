Танці з зірками 8: Участники и пары

Танці з зірками 8: судьи приглашают к просмотру

Названы все участники восьмого сезона популярнейшего реалити-шоу "Плюсов" - "Танці з зірками". Кто будет удивлять и радовать изящными и не очень танцевальными номерами в 2020 - читайте на БЕЗ ТАБУ.

Вот уже несколько лет состав звездных участников шоу Танці з зірками формируется с помощью эстафеты в соцсетях. Не стал исключением и 2020 год. В этот раз челлендж финишировал на эпатажной ведущей Ольге Фреймут, которая и стала последней участницей танцевального реалити.

Полностью список всех звездных участников 8 сезона выглядит так:

Участники 8 сезона

Олег Винник, певец

Надежда Мейхер-Грановская, дива

Санта Димопулос, светская львица, певица

Тарас Цимбалюк, актер

Дарья Петрожицкая, актриса

Юлия Санина, певица

Слава Каминская, певица

Дмитрий Танкович, шоумен

Alyona Alyona, рэпер

Позитив ака Алексей Завгородний, типа певец

Сергей Танчинец, певец

Сергей Мельник, "холостяк"

Арам Азуманян, актер

Ольга Фреймут, светская львица, телеведущая

Пары участников 2020

Олег Винник - Алена Шоптенко

Надежда Мейхер-Грановская - Кирилл Васюк

Санта Димопулос - Максим Леонов

Тарас Цымбалюк - Яна Заяц

Дарья Петрожицка - Игорь Гелуненко

Юлия Санина - Дмитрий Жук

Слава Каминская - Дмитрий Дикусар

Дмитрий Танкович - Илона Гвоздева

Alyona Alyona - Юрий Гурич

Позитив (Алексей Завгородний) - Юлия Сахневич

Сергей Танчинец - Яна Цыбульская

Сергей Мельник - Аделина Дели

Арам Азуманян - Антонина Руденко

Ольга Фреймут - пока без пары

Судьями восьмого сезона выступят его прославленные резиденты танцор Влад Яма, балерина Екатерин Кухар и мэтр танцевального дела Григорий Чапкис.

Ведущий шоу - Юрий Горбунов.