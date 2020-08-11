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Танці з зірками 8: Участники и пары

16:03
Танці з зірками 8: судьи приглашают к просмотру - фото 1
Танці з зірками 8: судьи приглашают к просмотру

Названы все участники восьмого сезона популярнейшего реалити-шоу "Плюсов" - "Танці з зірками". Кто будет удивлять и радовать изящными и не очень танцевальными номерами в 2020 - читайте на БЕЗ ТАБУ.

Вот уже несколько лет состав звездных участников шоу Танці з зірками формируется с помощью эстафеты в соцсетях. Не стал исключением и 2020 год. В этот раз челлендж финишировал на эпатажной ведущей Ольге Фреймут, которая и стала последней участницей танцевального реалити.

Полностью список всех звездных участников 8 сезона выглядит так:

Участники 8 сезона

  • Олег Винник, певец
  • Надежда Мейхер-Грановская, дива
  • Санта Димопулос, светская львица, певица
  • Тарас Цимбалюк, актер
  • Дарья Петрожицкая, актриса
  • Юлия Санина, певица
  • Слава Каминская, певица
  • Дмитрий Танкович, шоумен
  • Alyona Alyona, рэпер
  • Позитив ака Алексей Завгородний, типа певец
  • Сергей Танчинец, певец
  • Сергей Мельник, "холостяк"
  • Арам Азуманян, актер
  • Ольга Фреймут, светская львица, телеведущая

 

Пары участников 2020

  • Олег Винник - Алена Шоптенко
  • Надежда Мейхер-Грановская - Кирилл Васюк
  • Санта Димопулос - Максим Леонов
  • Тарас Цымбалюк - Яна Заяц
  • Дарья Петрожицка - Игорь Гелуненко
  • Юлия Санина - Дмитрий Жук
  • Слава Каминская - Дмитрий Дикусар
  • Дмитрий Танкович - Илона Гвоздева
  • Alyona Alyona - Юрий Гурич
  • Позитив (Алексей Завгородний) - Юлия Сахневич
  • Сергей Танчинец - Яна Цыбульская
  • Сергей Мельник - Аделина Дели
  • Арам Азуманян - Антонина Руденко
  • Ольга Фреймут - пока без пары

Судьями восьмого сезона выступят его прославленные резиденты танцор Влад Яма, балерина Екатерин Кухар и мэтр танцевального дела Григорий Чапкис.

Ведущий шоу - Юрий Горбунов.

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БЕЗ ТАБУ
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