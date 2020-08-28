Танці з зірками 4 выпуск 1: Шоу начинается
В воскресенье, 30 августа, в 21:00 на канале "1+1" стартует новый сезон шоу Танці з зірками. Все танцы и все подробности премьерного выпуска - на БЕЗ ТАБУ.
По традиции, все выпуски Танці з зірками проходят в прямом эфире.
За победу в обновленном четвертом сезоне шоу будут сражаться 14 пар.
Они попробуют удивить, впечатлить и расположить к себе судей восьмого сезона - данс-патриарха Григория Чапкиса, а также приму Катерину Кухар и мэтра Влада Яму.
Все номера первого выпуска:
- Санта Димопулос и Макс Леонов – самба
- Позитив и Юлия Сахневич – венский вальс
- Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева – ча-ча-ча
- Надежда Мейхер и Кирилл Васюк – румба
- Олег Винник и Алена Шоптенко – танго
- Арам Арзуманян и Тоня Руденко – фьюжн
- Юлия Санина и Дмитрий Жук – ча-ча-ча
- Alyona Alyona и Юрий Гурич – сальса
- Сергей Мельник и Аделина Дели – танго
- Тарас Цымбалюк и Яна Заяц – контемпорари
- Дарья Петрожицкая и Игор Гелуненко – джайв
- Слава Каминская и Дмитрий Дикусар – фокстрот
- Сергей Танчинец и Яна Цибульская – вальс
- Ольга Фреймут и Илля Падзина – фокстрот
Напомним, чтро Ольга Фреймут подхватила коронавирус и находилась в самоизоляции, однако заявлений об отказе от участия в проекте от нее не было. Будем надеяться, что молодой организм быстро восстановится и светская львица покажет себя на шоу во всей красе.
Начало прямого эфире - 21:00 в воскресенье, 30 августа.
Место встречи - канал "1+1".
Танці з зірками 4 - смотреть онлайн 1 выпуск - 30 августа 2020: