Танці з зірками 4 выпуск 1: Шоу начинается

Участие Ольги Фреймут - главная интрига 1 выпуска

В воскресенье, 30 августа, в 21:00 на канале "1+1" стартует новый сезон шоу Танці з зірками. Все танцы и все подробности премьерного выпуска - на БЕЗ ТАБУ.

По традиции, все выпуски Танці з зірками проходят в прямом эфире.

За победу в обновленном четвертом сезоне шоу будут сражаться 14 пар.

Они попробуют удивить, впечатлить и расположить к себе судей восьмого сезона - данс-патриарха Григория Чапкиса, а также приму Катерину Кухар и мэтра Влада Яму.

Все номера первого выпуска:

Санта Димопулос и Макс Леонов – самба

Позитив и Юлия Сахневич – венский вальс

Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева – ча-ча-ча

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк – румба

Олег Винник и Алена Шоптенко – танго

Арам Арзуманян и Тоня Руденко – фьюжн

Юлия Санина и Дмитрий Жук – ча-ча-ча

Alyona Alyona и Юрий Гурич – сальса

Сергей Мельник и Аделина Дели – танго

Тарас Цымбалюк и Яна Заяц – контемпорари

Дарья Петрожицкая и Игор Гелуненко – джайв

Слава Каминская и Дмитрий Дикусар – фокстрот

Сергей Танчинец и Яна Цибульская – вальс

Ольга Фреймут и Илля Падзина – фокстрот

Напомним, чтро Ольга Фреймут подхватила коронавирус и находилась в самоизоляции, однако заявлений об отказе от участия в проекте от нее не было. Будем надеяться, что молодой организм быстро восстановится и светская львица покажет себя на шоу во всей красе.

Начало прямого эфире - 21:00 в воскресенье, 30 августа.

Место встречи - канал "1+1".

Танці з зірками 4 - смотреть онлайн 1 выпуск - 30 августа 2020: