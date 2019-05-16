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Таки добрался: Коломойский уже в Киеве

Вчера, 22:46
Таки добрался: Коломойский уже в Киеве - фото 1
Таки добрался: Коломойский уже в Киеве

Пробыв денек в Днепре, уже не беглый олигарх Игорь Коломойский прилетел в Киев.

Коломойский назвал Зеленского экспериментом
https://beztabu.net/novosti_t4952
Коломойский назвал Зеленского экспериментом

Об этом сообщают "Схемы".

По данным СМИ, борт с бизнесменом приземлился в 8 часов вечера в столичном аэропорту "Борисполь".

Номер самолета - UR-PRT, т.е. это то самое судно, на котором ночью, 16 мая олигарх прибыл в Днепр. Во время первого турне компанию бизнесмену составили адвокат Адрей Шипко и совладелец "Квартал 95" (!) Тимур Миндич.

Отметим, что ранее Коломойский обещал свою поддержку Владимиру Зеленскому.

"Я готов помогать ему ( Зеленскому - прим.ред) советами, иногда помогаю, но это не массовое явление", - подчеркнул бизнесмен.

А прочие планы олигарха и вовсе напоминают нам пасторальную идиллию.

"Приеду себе спокойно домой, отдохну в деревне под Днепропетровском", - резюмировал он.

Как видите, отдых в деревне пока не задался. Еще бы! Скоро же инаугурация!

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Игорь Коломойский Днепр Киев Владимир Зеленский 95 квартал Новости Украина
Схемы
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