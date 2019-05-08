Коломойский назвал Зеленского экспериментом

10:30 08 мая,

Коломойский назвал Зеленского экспериментом

Беглый олигарх Игорь Коломойский разоткровенничался с журналистами и рассказал все, что думает о новой власти. Спойлер: хуже не будет

О своих взглядах бизнесмен поведал в интервью "Bihus.info".

"Может быть, это эксперимент, но у нас такая ситуация, что уже дальше хуже не будет. Мы находимся на таком дне... Страна, может, потребует такой перезагрузки, как в 1917-м. Такое тоже возможно ", - сказал Коломойский.

И вновь подчеркнул, что ситуция в стране будет не сложнее, чем при "попередниках".

"Я не понимаю, что может быть хуже. Хуже - это массовый голод, голодомор, еще что-нибудь", - сказал олигарх.

Напомним, беглый олигарх Игорь Коломойский заявил, что будет помогать Владимиру Зеленскому. Но сперва отдохнет в деревеньке.

Об этом он рассказал в эфире российского канала НТВ.

"Я готов помогать ему ( Зеленскому - прим.ред) советами, иногда помогаю, но это не массовое явление", - подчеркнул бизнесмен.

И добавил, что скоро он вернется в Украину, но не для вступления в команду Зе.

"Максимум буду консультировать в чем-то его", - подчеркнул Игорь Коломойский.