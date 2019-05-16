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Рада приняла решение о дате инаугурации Зеленского

Вчера, 11:25
Зеленский официально станет президентом 20 мая - фото 1
Зеленский официально станет президентом 20 мая

В четверг, 16 мая, народные депутаты наконец-то сумели рассмотреть проекты постановления по поводу проведения церемонии присяги новоизбранным главой государства.

Рассматривали нардепы сразу семь постановлений, зарегистрированных таким хитрым образом, чтобы отсрочить инаугурацию и не дать возможность Зеленскому распустить парламент.

Коломойский вернулся в Украину


Впрочем, несколько документов все же преодолели проходной барьер. Так, за постановление №10270, согласно которому комик должен взять в руки булаву в 11:00 19 мая, поддержали 207 народных избранников.

Но еще больше нардепов проголосовали за другое число - понедельник, 20 мая. Соответствующеее постановление, зарегистрированное в парламенте под номером 10272 набрало 315 голосов.

Таким образом, уже в начале следующей недели Петр Порошенко официально съедет из Банковой, а в кресло президента сядет Владимир Зеленский.

Напомним, 21 апреля состоялся второй тур президентских выборов в Украине. С огромным отрывом в ходе подсчетов голосования лидирует Владимир Зеленский, который набрал почти 73% симпатий среди пришедших на избирательные участки. Официально результаты подсчетов еще не объявлены, но уже и.о. президента Петр Порошенко поздравил своего оппонента с победой.

Сделали это и мировые лидеры.

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