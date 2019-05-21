Так можно было: Портнова вызвали на допрос в ГПУ

Портнова ждут в ГПУ 27 мая

Следователи генеральной прокуратуры Украины ждут экс-советника Яныка и бывшего заместителя главы АП Андрея Портнова на допрос. Как оказалось, вопросы к вернувшемуся накануне инаугурации Зеленского зашкваренному адепту рыгов, у правоохранителей все же остались.

НУ, или же появились после того, как растерявшийся перед своим увольнением глава ГПУ Юрий Луценко заявил, что никакой вины за Портновым не наблюдается.

Глава управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк во вторник, 21 мая, заявил о том, что Портнова вызвали на общение со следствием.

Речь идет об уголовном деле о расстреле Евромайдана, но проходит чиновник времен Януковича в нем в качестве свидетеля.

Как известно, Портнов вернулся в Украину в воскресенье, 19 мая. Беглец скрывался от правоохранителей в России без малого пять лет, но уже под конец каденции Порошенко его сняли с розыска.

Почти сразу же после своего приезда Портнов потопал в ГБР, где накатал заяву на экс-президента, а также на других деятелей из команды пятого главы государства. Обвиняет он экс-чиновников в "государственной измене, попытке захвата государственной власти, а также превышении власти и служебных полномочий". Следователи же ведомства не могут не реагировать на поданное заявление, поэтому приняли его в разработку.