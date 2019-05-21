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Так можно было: Портнова вызвали на допрос в ГПУ

19:40
Портнова ждут в ГПУ 27 мая - фото 1
Портнова ждут в ГПУ 27 мая

Следователи генеральной прокуратуры Украины ждут экс-советника Яныка и бывшего заместителя главы АП Андрея Портнова на допрос. Как оказалось, вопросы к вернувшемуся накануне инаугурации Зеленского зашкваренному адепту рыгов, у правоохранителей все же остались.

НУ, или же появились после того, как растерявшийся перед своим увольнением глава ГПУ Юрий Луценко заявил, что никакой вины за Портновым не наблюдается.

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Глава управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк во вторник, 21 мая, заявил о том, что Портнова вызвали на общение со следствием.

Речь идет об уголовном деле о расстреле Евромайдана, но проходит чиновник времен Януковича в нем в качестве свидетеля.

Как известно, Портнов вернулся в Украину в воскресенье, 19 мая. Беглец скрывался от правоохранителей в России без малого пять лет, но уже под конец каденции Порошенко его сняли с розыска.

Почти сразу же после своего приезда Портнов потопал в ГБР, где накатал заяву на экс-президента, а также на других деятелей из команды пятого главы государства. Обвиняет он экс-чиновников в "государственной измене, попытке захвата государственной власти, а также превышении власти и служебных полномочий". Следователи же ведомства не могут не реагировать на поданное заявление, поэтому приняли его в разработку.

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Андрей Портнов ГПУ уголовное дело Петр Порошенко допрос Новости Украина
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