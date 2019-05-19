К инаугурации Зеленского: в Украину прилетел ближайший соратник Януковича

Портнов уже в Украине

Бывший первый заместитель главы Администрации президента времен Яныка Андрей Портнов приземлился сегодня в Киеве в международном аэропорту "Борисполь". Пять лет беглец боялся возвращаться в Украину, поскольку помогал захватывать власть Януковичу, а также работал на Россию.

Теперь же, когда власть в стране поменялась, рыговский деятель уже без боязни за свою свободу вернулся в Украину, о чем и написал в своем Telegram-канале.

"Друзья, более 5 лет я не был в своей стране. И сегодня хочу дать уверенный сигнал тысячам людей, которые покинули Украину - время возвращаться, строить и восстанавливать. Привет, моя дорогая Родина!", - отметил Портнов, призвав паковать чемоданы Азарова, Арбузова и других своих коллег по преступному цеху.

Примечательно, что в 2010-м году Портнов, де-факто, подготовил конституционный переворот, помогая Януковичу откатиться к президенстко-парламентской республике и выстроить вертикаль власти.

Кроме того, во время оккупации Крыма он готовил законопроект о проведении там референдума, чтобы полуостров "легитимно" уходил в состав России.

Впрочем, после бегства Януковича злоумышленник скрывался в Москве. В Украине его обвиняли в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением, но дело развалили зашкваренные судьи. В ноябре 2015-го года судья Печерского райсуда отменила розыск политика. Уволили служительницу Фемиды только в начале апреля этого года, но в розыск Портнова повторно уже не подали.

К слову, слухи о влиянии экс-замглавы АП в команде Владимира Зеленского муссировались уже давно. Дескать, вместе с Коломойским кандидатуру нового президента продвигают еще и многие, задумавшие реванш экс-регионалы. Конечно, может, со штабом Зе рыги и не сотрудничали, но не реванш ли то, что они возвращаются в страну?