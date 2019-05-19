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Бездельник без диплома: Луценко подвел итог своей работы генпрокурором

16:00
Луценко - позор - фото 1
Луценко - позор

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко одним маленьким комментарием на фейсбуке расписался в собственной профнепригодности и вместе с тем подвел итог всей своей работы на этой должности.

Началось все с того, что своим возвращением в Украину похвастался Андрей Портнов - знаменитый "юрист Семьи" - верный соратник Януковича и "смотрящий" за судами. Он долгое время скрывался от правосудия, потом не скрывался, а теперь и вовсе решил вернуться в страну.

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Естесственно, такое показательное выступление возмутило многих и породило вопросы к властям. Сформулировал их член директор Украинского института будущего Виктор Андрусив. Эксперт написал пост на фейсбуке, в котором поинтересовался у Юрия Луценко - что вообще происходит и почему Портнов не арестован сразу по прибытию в Украину?

Бездельник без диплома: Луценко подвел итог своей работы генпрокурором - фото 181215

Луценко отрегировал оперативно, объяснив, что никаких доказательств преступлений Портнова у него нет и задал встречный вопрос - есть ли такие у Андрусива? В ответ получил испепеляющую сентенцию, доказывающую, что генеральный прокурор безвольный бездельник. Отвечать на это генеральному прокурору было уже нечего.

Таким образом, в одном предложении Луценко сумел уместить целое резюме свеой работы и своего ведомства. Генеральная прокуратура при Луценко не сумел найти вины и доказать преступную деятельность правой руки Януковича - Портнова, его спонсора - Ахметова, кума Путина - Медведчука, целой своры регионалов и открытых агентов Кремля во главе с Шуфричем, Лукаш, Еленой Бондаренко. За время бездеятельности Луценко ни один член команды Януковича не посажен, резонасные дела по вышкам Бойко и Злочевскому, Кернесу развалены и закрыты.

Вместо того, чтобы выполнять свою работу Луценко пытается плести интригу и лезть в американскую политику и таким образом остаться во власти. Именно вопрос избавления от этого опасного трутня станет одним из первых серьезных тестов для нового президента Зеленского, который вступит в должность уже завтра - 20 мая.

 

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Юрий Луценко Андрей Портнов Генеральная прокуратура Политика Новости Украина
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