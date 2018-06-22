Тайна Аккерманской крепости: Как в Одесской области избавились от президентского мэра

12:30 , Сегодня , Сегодня

Алла Гинак вышла в люди / Пресс-служба мэра г. Белгород-Днестровский

Колумнист «Без Табу» отъехал от Одессы на 70 км в один из старейших городов Украины, чтобы своими глазами увидеть подобие дворцового переворота – депутаты Белгород-Днестровского горсовета буквально вынудили пропрезидентского мэра Аллу Гинак уйти в отставку.

Все дороги ведут к тысячелетней крепости! В отношении Белгорода-Днестровского это утверждение - не приукрашенное преувеличение. Но последние месяц-полтора, города не так давно отметивший свое 2500-летие, интересен совсем не памятником архитектуры. Туристы сюда едут, скажем так, менее активно, чем журналисты, активисты, депутаты облсовета и Верховной Рады. Когда над мэром стратегически важного для региона города шатается кресло, а мэр этот идеологически правильный для власти, то ситуация явно неординарная.

На прошедших выборах в объединенные территориальные громады партия власти в Одесской области одержала убедительную победу. Там, где от БПП не пришел глава ОТГ, там сформировался в нужном количестве депутатский корпус верных любителей Порошенко. Так было и на севере области, и на юге. Партия регионов воссоздавалась в лучшем виде, что обеспечить эффективную для повторения победы лидера в 2019 году вертикаль. Все шло хорошо, как вдруг подобно карточному домику валится власть надежного оплота БПП в городе на Днестровском Лимане - Аллы Гинак.

Алла Гинак - мэр Белгорода-Днестровского

Успешная бизнесвумэн, чьи предприятия обеспечивают область продукцией легкой промышленности, Алла Гинак в политике оказалась совершенно неожиданно. Получив добро на участие в выборах от руководителя областного штаба БПП Алексея Гончаренко, Гинак довольно уверенно расправилась во время голосования с бывшим министром экологии Игорем Шевченко. А ведь за Шевченко тогда имел неосторожность вступиться даже тогдашний губернатор Михаил Саакашвили.

Неудачливые соперники Гинак по мэрской кампании / bessarabiainform.com

Горсовет у Аллы Гинак оказался разношерстным, но полтора года действующим политическим лицам Аккермана удавалось сосуществовать в относительном мире и согласии. Прошлым летом возник острый спор вокруг строительства в Белгороде церкви Киевского патриархата («Без Табу» тогда уделил этой теме внимание), и уже тогда было видно как мэр всячески сторонится дискуссионных местами даже конфликтных тем. Алла Федоровна могла целыми днями не появляться на работе. Больничный, завтраки в Белом доме в Вашингтоне…Старый, с разрушающейся инфраструктурой город нуждался в мэре-хозяйственнице, как бы банально это не звучало, а не в картинке с журнала.

Алла Гинак (вторая слева) в топ-компании в Вашингтоне / bessarabiainform.com

Еще один сигнал, что у Гинак могут быть проблемы, прозвучал весной 2017-го, когда на мэра было совершено покушение, инициированное вице-мэром. Мы тоже тогда вскользь упомянули о пассивном расследовании подробностей этого дела, намекнув, что для одесского БПП Алла Гинак что-то вроде второстепенного персонажа. На самом деле тут уместнее будет употребить «более самостоятельный».

Безусловно, у женщины-предпринимателя есть свои странные подходы в решении городских хозяйственных проблем. Например, вместо того, чтобы найти общий язык с депутатами, выделить деньги на ремонт дорог, вывоз мусора и решение проблемы водного обеспечения Аккермана, мэр создает благотворительный фонд и собирает средств на латание коммунальных дыр через него. Однако это не повод, чтобы лишать Гинак партийной поддержки.

Мэр работает / topor.od.ua

Апогея политический кризис в Белгороде достигает в конце весны 2018-го. Одна за другой срываются сессии, мэр и депутаты (от самых разных фракций, надо сказать) не хотят искать точки примирения и садиться за стол переговоров. Алла Гинак – руководитель с характером. У нее не было никакого желания прогибаться под депутатские прихоти, уговаривать, умолять народных избранников хотя бы прийти на сессию, поддержать важный для города вопрос. Не обладая большинством в горсовете так вести себя было не совсем правильно. Но управлять Гинак не могли даже из областного штаба БПП. Еще год назад появились разговоры, что Алла Гинак не прочь от этих краев отправиться в нардепы на предстоящих парламентских выборах. Деньги есть, поддержка Аккермана заработается, а по другим крупным населенным пунктам, входящим в этот округ (Татарбунары, Килия), по идее должна, была помочь партия. Но партия в рот воды набрала и Гинак фактически «слила».

Депутаты горсовета, к слову, не по своей воле становились в позу к мэру. «Слуги народа» управлялись нардепом Виталием Барвиненко (экс-Батькивщина, экс-регионы и так далее, мы об этом бесполезном парламентарии не раз писали), который сориентировался в ситуации и начал бить по политическим амбициям предстоящего оппонента. Барвиненко крайне невыгодно было, чтобы Гинак ушла прямо сейчас. Для него был идеальным такой расклад – подвести человека к обрыву, но не дать ему спрыгнуть. Еще несколько месяцев парализованной работы Белгород-Днестровского горсовета обнулили бы рейтинг Аллы Гинак. А так – есть варианты.

Депутат Барвиненко ведет подрывную работу

И все же – почему БПП практически не вмешивалось в противостояние в Белгороде? На сессиях ни разу не появились ни нардепы от этой силы, ни депутаты областного совета (которых тоже немало, правда, Белгород в облсовете отдан почти на откуп Оппоблоку). Ответ пока что тоже очевиден. Гинак – не тот человек, которого собирается поддерживать Администрация президента в боях за этот округ.

Если бы центризбирком разделил Килию с Белгород-Днестровским, тогда были бы варианты сражаться за Аллу Гинак, позволяя ей и дальше накапливать политический вес успешного управленца и хозяйственника – горсовет бы заработал, в коммунальные предприятия потекли бы деньги, отремонтировали бы северную стену Крепости и внесли бы ее в фонд ЮНЕСКО. Но БПП собирается поддерживать на этом широком округе Александра Дубового (и о нем мы писали), который уже немало завез в Киев, чтобы о себе напомнить. Две открытые дороги в Килию и Вилково – серьезный задел, к слову. Подействует лучше всякой гречки и детских площадок.

Аккерман - стоит, а мэр - не удержалась / фото - leska-man.livejournal.com

25 июня депутаты официально прекратят полномочия Аллы Гинак на посту мэра. Старинный город, не успевший подняться из руин, рухнул из-за политических разборок еще глубже. В древней Тире до такого бы не додумались.

Василий Бондаренко, Без Табу