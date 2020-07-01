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Святослав Вакарчук признан топ-прогульщиком Рады

13:30
Святослав Вакарчук признан топ-прогульщиком Рады - фото 1
Святослав Вакарчук признан топ-прогульщиком Рады

Комитет избирателей Украины признал Святослава Вакарчука ("Голос") и Нестора Шуфрича (ОПЗЖ) топ-прогульщиками Верховной Рады.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пост КИУ в Facebook.

"15 народных депутатов почти не посещали заседания Совета в июне. В частности, не был зарегистрирован ни на одном заседании С. Вакарчук (заявил о сложении депутатских полномочий), С. Ивахив (0 заседаний), Н. Шуфрич (зарегистрирован только на 1 заседании), В. Столар (2 заседания), Ю. Левочкина ( 2 заседания), С. Левочкин (2 заседания), Т. Козак (1 заседание). Причины отсутствия депутатов на заседаниях ВР неизвестны", - говорится в сообщении.

Как уточняет Комитет, среди фракций ВРУ самые высокие показатели посещения наблюдаются у депутатов "Европейской солидарности" и "Слуги Народа" (69% состава у двух политсил – прим. ред.).

Святослав Вакарчук – политик: Как это было?

Впервые на политическую стезю Святослав Вакарчук вступил в 2007 г., избравшись в ВРУ от партии "Наша Украина". Однако в парламенте он пробыл недолго и уже через год музыкант подал в отставку.

Весной 2019 г. многие фанаты Святослава Вакарчука уговаривали своего кумира принять участие в выборах президента Украины, но он тот отказался от этой идеи. Уже после победы Владимира Зеленского, певец возглавил новосозданную партию "Голос".

В июле 2019 г. на выборах Раду новой политсиле удалось преодолеть 5-процентный барьер и попасть в парламент. Однако каких-либо успехов на законодательном поприще "Голосу" снискать не удалось и украинцы довольно быстро разочаровались в молодой команде.

В марте 2020 г. Святослав Вакарчук сложил с себя обязанности лидера партии "Голос", а через несколько месяцев он и вовсе заявил о своем уходе из Рады.

26 июня партия "Голос" вычеркнула имя певца из списка своей фракции: политик наконец-то перестал быть нардепом.

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Новости Святослав Вакарчук Партия Голос Верховна Рада Нестор Шуфрич Политика
Без табу
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