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"Ездит большинство украинцев": Вакарчук оправдался за отдых в Таиланде – ВИДЕО

15:00
Вакарчук оправдался за отдых в Таиланде – ВИДЕО - фото 1
Вакарчук оправдался за отдых в Таиланде – ВИДЕО

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук оправдался за свой недавний отдых на Таиланде.

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О своем отпуске он рассказал в интервью "Радио Свобода".

"Да, я ездил в Таиланд. Я там был несколько дней. Почему эта страна? Мы хотели поехать в теплые края. Мы выбрали такое место, куда ездит большинство украинцев. Мы прилетели и туда, и назад рейсовым самолетом. Назад, кстати, летели рейсом МАУ", - заявил политик.

Напомним, что не один лишь Вакарчук хорошо провел начало 2020 г. Свою порцию критики получил и президент Украины. 5 января 2020 г. пресс-служба ОПУ сообщила о рабочем визите Владимира Зеленского в Оман, что в свою очередь вызвало некоторые сомнения у противников гаранта. В это же время появилась информация о том, что оппонент президента Петр Порошенко также времени зря не теряет и отдыхает на Сейшельских островах. Подробности читайте по ссылке.

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Святослав Вакарчук Партия Голос Таиланд Новости Украина
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