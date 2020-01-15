"Ездит большинство украинцев": Вакарчук оправдался за отдых в Таиланде – ВИДЕО

Вакарчук оправдался за отдых в Таиланде – ВИДЕО

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук оправдался за свой недавний отдых на Таиланде.

О своем отпуске он рассказал в интервью "Радио Свобода".

"Да, я ездил в Таиланд. Я там был несколько дней. Почему эта страна? Мы хотели поехать в теплые края. Мы выбрали такое место, куда ездит большинство украинцев. Мы прилетели и туда, и назад рейсовым самолетом. Назад, кстати, летели рейсом МАУ", - заявил политик.

Напомним, что не один лишь Вакарчук хорошо провел начало 2020 г. Свою порцию критики получил и президент Украины. 5 января 2020 г. пресс-служба ОПУ сообщила о рабочем визите Владимира Зеленского в Оман, что в свою очередь вызвало некоторые сомнения у противников гаранта. В это же время появилась информация о том, что оппонент президента Петр Порошенко также времени зря не теряет и отдыхает на Сейшельских островах. Подробности читайте по ссылке.