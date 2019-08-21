Супрун останется в МОЗ. Названо условие

Супрун останется в МОЗ. Названо условие

Глава МОЗ Уляна Супрун заявила, что она готова остаться в Кабмине. Но есть условия.

Об этом министр рассказала СМИ.

"В зависимости от премьер-министра, в зависимости от того, как будет восприниматься политика трансформации системы здравоохранения. Если бы были такие возможности, чтобы своя команда, поддержка финансовая и политическая, чтобы трансформация дальше происходила – я думаю, что каждый остался бы на своем посту и дальше работал", - заявила министр.

Отметим, что подобные заявление Супрун делала и ранее. Однако "зеленая команда" не очень то и рада такому сотрудничеству и усиленно ищет замену пани-министру. Первоначально "новым главой МОЗ" был педиатр Евгений Комаровский, однако тот быстро отказался от предложенного кресла.

Позже было названо имя основателя клиник "Борис" Михаила Радуцкого. Правда, со временем и он пошел на попятную. И не случайно: на данный момент бизнесмена критикуют со всех сторон. И не случайно.

Напомним, суд вынес неожиданное решение по Супрун.