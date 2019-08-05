Суд вынес неожиданное решение по Супрун

Суд заинтересовался Супрун. Названа причина

Окружной админсуд Киева заинтересовался гражданством главы МОЗ Уляны Супрун и принял неожиданное решение.

Об этом сообщается на сайте Фемиды.

По данным источника, 5 августа состоялось очередное заседание по иску Игоря Мосийчука о наличии украинского гражданства у Супрун.

Как результат, суд обязал Государственную миграционную службу предоставить справку, подтверждающую прекращения министром гражданства США. Кроме того Фемида попросила Секретариат Кабмина предоставить протоколы всех рабочих заседаний Супрун начиная с 2015 г.

Отметим, что вскоре госпожа министр может и вовсе лишиться своей должности.

В партии президента с большим сомнением относятся к ее персоне. Так, во время одного из интервью, Владимир Зеленский заявил следующее:

"Супрун? Ха-ха-ха. Ну, по-разному к ней относятся. Вы же знаете – да? – как ее называют? Ну, слава Богу, у меня есть другой врач, у моей семьи".

Что касается самой госпожи-министра, то ранее она заявляла, что вовсе не против посотрудничать с новым режимом. Правда, теперь она более критично относится к "зеленым".

в партии президента с сомнением относятся к Уляне Супрун. Так, во время одного из интервью, Владимир Зеленский заявил следующее: "Супрун? Ха-ха-ха. Ну, по-разному к ней относятся. Вы же знаете – да? – как ее называют? Ну, слава Богу, у меня есть другой врач, у моей семьи". Что касается самой госпожи-министра, то она заявляла, что вовсе не против посотрудничать с новым режимом. Правда, теперь она более критично стала относится к "зеленым".

https://beztabu.net/novosti_t4952 https://beztabu.net/novosti_t4952

Напомним, МОЗ отчиталось о зарплате своей главы Уляны Супрун. Согласно отчету, она получает меньше, чем ее заместители.