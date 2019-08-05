Суд вынес неожиданное решение по Супрун
Окружной админсуд Киева заинтересовался гражданством главы МОЗ Уляны Супрун и принял неожиданное решение.
Об этом сообщается на сайте Фемиды.
По данным источника, 5 августа состоялось очередное заседание по иску Игоря Мосийчука о наличии украинского гражданства у Супрун.
Как результат, суд обязал Государственную миграционную службу предоставить справку, подтверждающую прекращения министром гражданства США. Кроме того Фемида попросила Секретариат Кабмина предоставить протоколы всех рабочих заседаний Супрун начиная с 2015 г.
Отметим, что вскоре госпожа министр может и вовсе лишиться своей должности.
В партии президента с большим сомнением относятся к ее персоне. Так, во время одного из интервью, Владимир Зеленский заявил следующее:
"Супрун? Ха-ха-ха. Ну, по-разному к ней относятся. Вы же знаете – да? – как ее называют? Ну, слава Богу, у меня есть другой врач, у моей семьи".
Что касается самой госпожи-министра, то ранее она заявляла, что вовсе не против посотрудничать с новым режимом. Правда, теперь она более критично относится к "зеленым".
в партии президента с сомнением относятся к Уляне Супрун. Так, во время одного из интервью, Владимир Зеленский заявил следующее:
"Супрун? Ха-ха-ха. Ну, по-разному к ней относятся. Вы же знаете – да? – как ее называют? Ну, слава Богу, у меня есть другой врач, у моей семьи".
Что касается самой госпожи-министра, то она заявляла, что вовсе не против посотрудничать с новым режимом. Правда, теперь она более критично стала относится к "зеленым".
https://beztabu.net/novosti_t4952
Напомним, МОЗ отчиталось о зарплате своей главы Уляны Супрун. Согласно отчету, она получает меньше, чем ее заместители.