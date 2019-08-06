Радуцкий сменит Супрун? Бизнесмен дал ответ

Радуцкий сменит Супрун? Бизнесмен дал ответ

Вероятный претендент на кресло главы МОЗ Михаил Радуцкий прокомментировал слухи о своем назначении. Спойлер: нет, он не хочет этой должности.

Об этом сообщает "Новое время".

"Это была бы самая большая ошибка команды Владимира Зеленского назначить меня министром здравоохранения", - заявил владелец клиник "Борис".

И подчеркнул, что у него уже была возможность пойти в политику, но он не захотел.

"У меня было много возможностей пойти в политику. Например, меня звал еще Леонид Данилович Кучма. Но я не видел соответствующей программы", - сказал Радуцкий.

Отметим, что слухи о смещении Супрун ходят уже очень давно. И та судя по всему болезненно воспринимает свою вполне вероятную отставку.

На днях она опубликовала пост критики в сторону Радуцкого, но не по вопросу медреформы, а касательно его «расистских» взглядов. Больше читайте здесь.

Напомним, суд вынес неожиданное решение по Супрун.