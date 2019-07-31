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Будущий "глава МОЗ" засветился на Битве экстрасенсов - ФОТО

10:47
Будущий "глава МОЗ" засветился на Битве экстрасенсов - ФОТО - фото 1
Будущий "глава МОЗ" засветился на Битве экстрасенсов - ФОТО

Вероятный глава МОЗ Михаил Радуцкий засветился на российском шоу "Битва экстрасенсов".

"Наследник Супрун" вляпался в расистский скандал. Глава МОЗ дала ответку

Об этом сообщил блогер Антон Ходза.

"Знакомьтесь, Михаил Радуцкий, бывший совладелец клиники Борис и потенциальный Министр здравоохранения. Здесь Михаил принимает участие в Битве экстрасенсов на телеканале ТНТ. Это 2013 год, сезон 14 выпуск 10. Мощный маг 80 уровня Александр Шепс показывает Михаилу свои способности", - отметил Ходза.

Будущий 'глава МОЗ' засветился на Битве экстрасенсов - ФОТО - фото 185178

К своему огорчению, мы заценили это шоу. Хвала небесам, Михаил Радуцкий не стал играть экстрасенса, а сошел за простого клиента. Подойдя к бизнесмену, упомянутый маг прочел все самые яркие воспоминания бизнесмена.

Будущий 'глава МОЗ' засветился на Битве экстрасенсов - ФОТО - фото 185179

Тот будто бы пережил ужасное цунами в Таиланде (2004 г) и чуть не потерял жену Людмилу. Традиционно все закончилось хеппи-эндом. Избранница Михаила нашлась и жили они долго и счастливо.

После таких откровений экстрасенса, скептицизм Радуцкого как рукой сняло (так сказано в передаче).

Ну нам и пр. украинцам остается лишь реагировать на весь этот цирк.

"Министра здравоохранения, который ходит к гадалкам и экстрасенсам у нас еще не было известно. А может и были, мы просто о них не знали.

Будущий 'глава МОЗ' засветился на Битве экстрасенсов - ФОТО - фото 185180

- Магический шар, скажи мне, когда будет эпидемия гриппа?

- Что говорят карты Таро о закупке лекарств?

- Ретроградный Меркурий плохо влияет на темпы вакцинации", - сыронизировал со всей этой истории Ходза.

Отметим, что Михаил Радуцкий является наиболее вероятным претендентом на кресло главы МОЗ. Об этом рассказал глава штаба "СН" Александр Корниенко.

Что же касается общей расстановки сил в новом Кабмине, то нужную информацию вы найдете здесь.

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Министерство здравоохранения Кабмин Битва Экстрасенсов Новости Украина
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