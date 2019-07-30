"Наследник Супрун" вляпался в расистский скандал. Глава МОЗ дала ответку

«Наследник Супрун» вляпался в расистский скандал. Глава МОЗ дала ответку

Основатель сети клиник "Борис" и претендент на кресло Супрун Михаил Радуцкий попал в расистский скандал.

Давая интервью газете "Ваше здоровье", бизнесмен заявил следующее:

"Ведь, скажем, генетические различия в течении тех или иных болезней у представителей разных рас определяют и особенности их лечения. Поэтому протоколы должны быть только государственными, написанными на украинском языке, утвержденными Минздравом и Минюстом, адаптированными ".

Данная история очень не понравилась Уляне Супрун. Слова Радуцкого она назвала "мифами" и "манипуляциями".

"Мы уже напоминали народному депутату Ольге Богомолец, что не бывает никаких "иммунных потребностей нации", а болезни не знают национальных или территориальных границ. Поэтому жители любой страны мира могут заразиться тем самым вирусом кори, полиомиелита или возбудителем дифтерии", - подчеркнула и.о. главы МОЗ.

Михаил Радуцкий

Отметим, что Михаил Радуцкий является наиболее вероятным претендентом на кресло главы МОЗ. Об этом рассказал глава штаба "СН" Александр Корниенко.

Что же касается общей расстановки сил в новом Кабмине, то нужную информацию вы найдете здесь.

Напомним, в Украине посчитали всех евреев.