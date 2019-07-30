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"Наследник Супрун" вляпался в расистский скандал. Глава МОЗ дала ответку

08:53
«Наследник Супрун» вляпался в расистский скандал. Глава МОЗ дала ответку - фото 1
«Наследник Супрун» вляпался в расистский скандал. Глава МОЗ дала ответку

Основатель сети клиник "Борис" и претендент на кресло Супрун Михаил Радуцкий попал в расистский скандал.

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Давая интервью газете "Ваше здоровье", бизнесмен заявил следующее:

"Ведь, скажем, генетические различия в течении тех или иных болезней у представителей разных рас определяют и особенности их лечения. Поэтому протоколы должны быть только государственными, написанными на украинском языке, утвержденными Минздравом и Минюстом, адаптированными ".

Данная история очень не понравилась Уляне Супрун. Слова Радуцкого она назвала "мифами" и "манипуляциями".

'Наследник Супрун' вляпался в расистский скандал. Глава МОЗ дала ответку - фото 185107

"Мы уже напоминали народному депутату Ольге Богомолец, что не бывает никаких "иммунных потребностей нации", а болезни не знают национальных или территориальных границ. Поэтому жители любой страны мира могут заразиться тем самым вирусом кори, полиомиелита или возбудителем дифтерии", - подчеркнула и.о. главы МОЗ.

'Наследник Супрун' вляпался в расистский скандал. Глава МОЗ дала ответку - фото 185109

Михаил Радуцкий

Отметим, что Михаил Радуцкий является наиболее вероятным претендентом на кресло главы МОЗ. Об этом рассказал глава штаба "СН" Александр Корниенко.

Что же касается общей расстановки сил в новом Кабмине, то нужную информацию вы найдете здесь.

Напомним, в Украине посчитали всех евреев.

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Ульяна Супрун Министерство здравоохранения Новости Украина
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