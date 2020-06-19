Судья отказалась разрешать задержание террористов, устроивших атаку в Керченском проливе

Судья Левицкая помогла российским оккупантам

Хотя приказ захватить украинские корабли исходил от Путина и прошел по всей цепочке вплоть до исполнителей, посадить за это все равно попытаются Порошенко. Самих же преступников наказать не дает украинская система.

Так, в согласно постановлению Шевченковского райсуда Киева, на требование прокуроров дать разрешение на задержание и привод в суд российских оккупантов, которые участвовали в атаке судья Татьяна Левицкая ответила отказом.

Рассматривала ходатайства прокурорских против командиров российских кораблей "Дон" и "Суздалец" Алексея Саляева и Сергея Щербакова, а также сотрудников пограничного управления ФСБ в Крыму Андрея Шеина и Алексея Шатохина служитель Фемиды в конце мая.

Обвинители указывали, что подозреваемые совершили акт агрессии и напали на украинские корабли. Их действия привели к захвату в плен 22 моряков ВСУ и двух сотрудников СБУ, а также нанесли ущерба на 260 миллионов гривен. Приезжать на допросы все подозреваемые, само собой, не собираются, и скрываются от следствия в оккупированном Крыму.

С учетом всех изложенных прокурорами обвинений, Левицкая отказалась заочно задержать россиян. Судья заявила, что "прокуратура не предоставила доказательств того, что они действительно скрываются от следствия и могут ему препятствовать".

Более того, подчиненные Венедиктовой даже не стали обажаловать постановление в апелляции. Видимо, им также не нужны разрешения о задержании злоумышленников.

Напомним, 25 ноября 2018 г. в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу". На борту находились 24 моряка, 3 из них получили ранения. После этого в 10 областях Украины ввели режим военного положения.

В ООН осудили действия России: Международный трибунал организации постановил освободить захваченных моряков и вернуть назад корабли, однако Россия отказалась идти на уступки. 7 сентября 2019 г., после длительных переговоров между Украиной и Россией, пленные матросы все же были освобождены.

В ноябре 2019 г. российские следователи изъяли из списка улик захваченные украинские корабли, чем в глазах российского законодательства был создан формальный прецедент для возвращения упомянутых суден в Украину. Наша же сторона принимала суда в совершенно разграбленном состоянии.