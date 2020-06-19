Суд посадил Мангера в СИЗО

Мангера посадили в следственный изолятор

В ночь на пятницу, 19 июня, судьи Печерского районного суда Киева избрали меру пресечения для главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в заказе убийства Екатерины Гандзюк.

В последние часы, когда злоумышленника можно было удерживать в неволе все усилия адвокатов затянуть решение суда и скрыть преступника в больницах по липовым справкам оказались бесполезными.

Вопреки четко сложившейся тенденции не сажать власть имущих убийц и воров, судьи все же решились отправить Мангера в СИЗО.

Прокуроры заявили, что глава облсовета уже оказывал давление на свидетелей через посредников. И хотя адвокаты отрицали вмешательство обвиняемого в процесс следствия, факты свидетельствовали об обратном.

В итоге судья арестовала Мангера на полтора месяца без права внесения залога. Впрочем, у защиты злоумышленника есть еще 10 дней на обжалование меры пресечения, так что наверняка они подадут апелляцию.

"Прокурор Андрей Синюк сообщил, что судья изменила Мангер меру пресечения на содержание под стражей до 28 июля без возможности внесения залога. Спасибо за поддержку! Ждем обвинительный приговор", - написали активисты сообщества "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Facebook после заседания суда.

Напомним, 4 ноября 2018-го умерла Екатерина Гандзюк. Летом на нее было совершено покушение - девушку облили кислотой. Гандзюк получила ожоги 30% тела и попала в реанимацию. Инцидет имел большой резонанс и дал повод в очередной раз говорить о бездействии МВД. Гандзюк была последовательным критиком МВД, рассказывала о коррупции в херсонской полиции.

По факту преступления было возбужено дело о хулиганстве, однако позднее под давлением общественности оно было переквалифицировано на покушение на убийство.

21 января СБУ объявила в розыск организатора убийства Гандзюк.